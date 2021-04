Zvítězil zdravý rozum, paskvilní kvóty jsou historií, reaguje svaz obchodu Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Franz Jachim / Flickr Povinný podíl českých potravin na pultech obchodů nakonec platit nebude. Sněmovna ho na návrh Senátu vyřadila z novely zákona o potravinách. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza poděkoval poslancům za poslání paskvilu zvaného potravinové kvóty do historie. Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek pak ČTK řekl, že zvítězil zdravý rozum. Kvótami se strukturální problém českého zemědělství nevyřeší, je podle něj třeba více podporovat rodinné farmy. Návrhem na povinné kvóty českých potravin v obchodech se alespoň upozornilo na problém nízké domácí produkce na pultech, uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Zároveň uvítal schválení zákazu dvojí kvality potravin. "Přijetí potravinových kvót by mělo za následek zvýšení ceny, snížení výběru a pokles motivace tuzemských zemědělců zlepšovat svou kvalitu a konkurenceschopnost. Ve výsledku by se to obrátilo proti nim, protože lidé by si odmítli nechat vnutit předražené potraviny pochybné kvality. Místo nesplnitelných kvót se konečně můžeme soustředit na to, jak zvyšovat nabídku takových českých potravin, o které zákazníci stojí," uvedl Prouza. Podle něj by se měla přenastavit dotační politika v zemědělství tak, aby směřovala do zvyšování efektivity a podporovala především produkci potravin. Nemělo by být finančně výhodnější pěstovat řepku než produkovat potraviny, dodal. "Je škoda, že jsme ztratili více než rok možných reforem zemědělství ve prospěch zákazníků jen kvůli nenasytnosti některých českých agrobaronů, kteří se chtěli uměle zbavit konkurence, s níž si neumí poradit," doplnil Prouza. Také podle Šebka se české zemědělství bez strukturálních změn neobejde. "Kvótami ještě nikdo nikdy nic nevyřešil," řekl dnes ČTK. Předseda asociace dodává, že je potřeba změna ve vnímání českého zemědělství. Dokud nebude vyšší podpora rodinných farem, tak se podle něj soběstačnost ČR v některých komoditách nezvětší. "Velké podniky na to evidentně nemají, přestože na to z národních dotací jdou miliardy a miliardy korun," uzavřel. Asociace dále apeluje na snížení byrokratické zátěže, aby mohly podniky s výrobou potravin nebo zpracováním zemědělských produktů jednodušeji fungovat a nabízet své produkty zákazníkům. "Pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů jasně pojmenoval dlouhodobý problém, který je potřeba řešit. Tím je nízké zastoupení domácí produkce v regálech. S tím přímo souvisí nízká soběstačnost ČR u některých potravin jako u ovoce nebo zeleniny a nutnost nastavení férovějších podmínek pro odbyt produkce českých zemědělských prvovýrobců. To znamená, že objektivní důvody pro podobný zákon na podporu domácí produkce stále existují," uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Podle něj komora v principu bude podporovat všechny podobné snahy, chce v debatě pokračovat. "Uvítáme nápady zejména odpůrců zamítnutého návrhu, jak zvýšit potravinovou soběstačnost Česka a motivovat zemědělce k pěstování plodin, u nichž není na rozdíl od základních rostlinných komodit zaručen odbyt," dodal šéf komory. Kritiky se návrh na povinné potraviny dočkal mimo jiné od Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který v posledních dnech spustil proti kvótám i kampaň. V ní se snažil upozornit na to, že některé potraviny, například mořská sůl nebo rajčata, by nemusela být na regálech po schválení kvót k dispozici. "V zákoně možná byla nějaká položka navíc, ale jeho myšlenkou bylo podpořit lokální výrobu potravin s malou uhlíkovou stopou. Pokud se mluví o volném trhu v EU, tak to v zemědělství bude platit, až se zruší všechny dotace a podpory. Jinak se sem budou vždycky dovážet potraviny za zahraničí, které se díky dumpingovým cenám prodávají i pod výrobní náklady," uvedl místopředseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a bývalý ministr zemědělství Jiří Milek. Povinný podíl českých potravin na pultech obchodů tak nakonec platit nebude. Sněmovna ho na návrh Senátu vyřadila z novely zákona o potravinách. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) senátní návrh podpořil. Do novely se kvóty na potraviny dostaly ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců SPD. Měly se už od příštího roku vztahovat na obchody s plochou nad 400 metrů čtverečních a na zákonem stanovené potraviny. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

