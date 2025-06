Zvýhodněný úvěr na energeticky úspornější bydlení zatím využilo 1960 lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DyziO / Shutterstock Rekonstrukce domu

Zvýhodněný úvěr na energeticky úspornější bydlení od stavebních spořitelen využilo zatím 1960 lidí. Tvoří to zhruba šestinu z dotací poskytnutých v programu Oprav dům po babičce, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Lidé si v průměru berou úvěr 1,5 milionu korun se splatností zhruba 19 let. Podle Hladíka toto nastavení úvěrů umožňuje provádět energetické rekonstrukce i domácnostem, které by na ně bez podpory nedosáhly.Stát se dohodl s Asociací českých stavebních spořitelen (AČSS) na poskytování zvýhodněných úvěrů na energetické rekonstrukce před dvěma roky, s dosavadním fungováním programu je Hladík spokojen. "Pro domácnosti to znamená snadnější přístup k renovacím pro lidi ve středněpříjmových domácnostech. Výhoda pro stát je urychlení tempa renovací," řekl ministr.

Zdůraznil, že dlouhodobý úvěr umožňuje dosáhnout nízké měsíční splátky. "V reálu lidé splácejí stavebním spořitelnám tolik, kolik ušetří na měsíční platbě za vytápění a ohřev teplé vody. Je to zvýšení komfortu bydlení, ale zároveň to neznamená pro rodinný rozpočet žádné navýšení," podotkl ministr.

Objem poskytnutých zvýhodněných úvěrů od loňského března, kdy program začal fungovat, dosáhl tří miliard korun. Stavební spořitelny očekávají, že tento objem v dalších měsících poroste rychlejším tempem. "Náběh byl pomalý, ale nyní se objemy zvyšují," řekl generální ředitel ČSOB stavební spořitelny a první místopředseda AČSS Martin Vašek.

Upozornil na to, že spořitelny nabízejí od loňského roku také dotační poradenství a že mezi konzultací o možnosti získání dotace a poskytnutím úvěru je zhruba půlroční časová prodleva. Dotační poradenství stavebních spořitelen zatím využilo zhruba 27.000 lidí. Největší zájem byl v Jihočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Hladík dnes také uvedl, že zvýhodněné úvěry bude možné čerpat i na program Nová zelená úsporám light, který slouží pro dílčí energetické rekonstrukce. Podle Vaška se dá očekávat, že toto rozšíření úvěrů umožní nabídku poskytnout širšímu okruhu lidí.

