Experti: Dočasné uzavření Nová zelená úsporám ukazuje zájem lidí o zateplování

12.11.2025 20:07 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Dočasné pozastavení příjmu žádostí v programu Nová zelená úsporám kvůli jejich velkému počtu ukazuje, že domácnosti mají stále větší zájem o zateplování, fotovoltaiku a další opatření směřující k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů. Podle Greenpeace ČR a aliance Šance pro budovy jde zároveň o signál, že energeticky úsporné renovace jsou pro české rodiny cestou k nižším nákladům na bydlení.
 
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Letos dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace. Důvodem je velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro tento rok. Již podané žádosti pokračují bez omezení. Příjem žádostí se spustil 20. února a měl původně trvat rok.

U rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem peněz o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, kde trvá podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšilo přidělení peněz až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard. Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun.

"Dočasné uzavření příjmu žádostí programu Nová zelená úsporám ukazuje na dvě věci: obrovský zájem domácností o energetické úspory a zároveň jasný signál, že kvalitní renovace jsou pro české rodiny cestou k nižším nákladům na bydlení," uvedla ředitelka oborové aliance Šance pro budovy Marta Gellová. Podle ní je pozitivní, že administrace podaných žádostí pokračuje bez přerušení a že jsou zajištěny peníze pro další období.

Klíčové podle Gellové nyní bude, aby navazující etapa programu byla ještě přístupnější pro běžné domácnosti. "Potřebujeme více, ne méně, peněz směřujících lidem, aby mohli investovat do udržitelnějšího bydlení, nižších účtů za energie a lepší kvality života," dodal vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Pro ekology je důležitý fakt, že peníze pro tento program plynou ze zdrojů znečišťovatelů, konkrétně z výnosů z emisních povolenek a fondů jako Modernizační fond.

Organizace Greenpeace ČR uvedla, že v souvislosti s možným nástupem hnutí Motoristé sobě do vedení ministerstva životního prostředí se objevuje riziko, že peníze budou přesměrovány opačným směrem.

"Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů sice počítá s tím, že program Nová zelená úsporám bude pokračovat, ale postupně peníze z něj chce překlápět do podpory veřejné infrastruktury. Už teď se ale ukazuje, že je prostředků nedostatek," upozornil Bican.

