Experti: Dočasné uzavření Nová zelená úsporám ukazuje zájem lidí o zateplování
U rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem peněz o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, kde trvá podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšilo přidělení peněz až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard. Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun.
"Dočasné uzavření příjmu žádostí programu Nová zelená úsporám ukazuje na dvě věci: obrovský zájem domácností o energetické úspory a zároveň jasný signál, že kvalitní renovace jsou pro české rodiny cestou k nižším nákladům na bydlení," uvedla ředitelka oborové aliance Šance pro budovy Marta Gellová. Podle ní je pozitivní, že administrace podaných žádostí pokračuje bez přerušení a že jsou zajištěny peníze pro další období.
Klíčové podle Gellové nyní bude, aby navazující etapa programu byla ještě přístupnější pro běžné domácnosti. "Potřebujeme více, ne méně, peněz směřujících lidem, aby mohli investovat do udržitelnějšího bydlení, nižších účtů za energie a lepší kvality života," dodal vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
Pro ekology je důležitý fakt, že peníze pro tento program plynou ze zdrojů znečišťovatelů, konkrétně z výnosů z emisních povolenek a fondů jako Modernizační fond.
Organizace Greenpeace ČR uvedla, že v souvislosti s možným nástupem hnutí Motoristé sobě do vedení ministerstva životního prostředí se objevuje riziko, že peníze budou přesměrovány opačným směrem.
"Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů sice počítá s tím, že program Nová zelená úsporám bude pokračovat, ale postupně peníze z něj chce překlápět do podpory veřejné infrastruktury. Už teď se ale ukazuje, že je prostředků nedostatek," upozornil Bican.
