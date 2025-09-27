https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/slovensky-ochranarsky-snem-zabrante-tomu-aby-sa-cesko-vybralo-slovenskou-cestou
Slovenský ochranársky snem: Zabráňte tomu, aby sa Česko vybralo slovenskou cestou!

27.9.2025
Foto | Lasy / Wikimedia Commons
Výzva členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu.
 
V Českej republike sa o niekoľko dní uskutočnia parlamentné voľby. Predvolebné prieskumy voličských preferencií neveštia veľa dobrého ani pre liberálnu demokraciu, ani pre občiansku spoločnosť, ani pre budúcu zahraničnopolitickú orientáciu krajiny, ale ani pre prírodu, kultúrnu krajinu, životné prostredie a klímu. Zostáva len veriť, že voľby dopadnú lepšie, než ako veštia predvolebné prognózy a že tomu ako memento, odstrašujúci príklad či budíček pre voličov a voličky napomôže aj alarmujúca situácia, ku ktorej došlo na Slovensku po voľbách v roku 2023. Len na to, ako to napokon dopadne, nemožno čakať so založenými rukami a je treba urobiť všetko pre to, aby sa slovenský scenár nezopakoval aj v susednom Česku. A preto vznikla aj táto výzva.

Slovenská skúsenosť s parlamentnými voľbami spred dvoch rokov pritom hovorí aj to, že o prítomnosti jednej zo strán súčasnej vládnej koalície v parlamente rozhodlo len niekoľko tisíc hlasov. Keby nie ich, nebol by ministrom životného prostredia Tomáš Taraba, štátnymi tajomníkmi toho istého rezortu otec a syn Kuffovci, ministerkou kultúry, do gescie ktorej patria aj pamiatky, Martina Šimkovičová a jej pravou rukou Lukáš Machala.

A nevznikla by ani súčasná vláda na čele s Robertom Ficom. Inými slovami, aj táto skúsenosť svedčí o tom, že stačí relatívne málo voličských hlasov na to, aby vznikla, či naopak nevznikla tá-ktorá vládna koalícia, aby sa vývoj krajiny uberal tým alebo oným smerom a aby sa posilnila či neposilnila stredoeurópska „os zla, intolerancie, nekompetentnosti, arogancie, antienvironmentalizmu, nekultúrnosti, šarlatánstva a primitivizmu“.

Chceme preto apelovať na českých voličov a voličky, z ktorých mnohí a mnohé majú slovenské korene, aby v blížiacich sa parlamentných voľbách nezabúdali na to, že spolurozhodujú o osude demokracie, ale aj prírody, kultúry a životného prostredia vo svojej krajine a nepriamo aj v susedných krajinách, resp. v celej Európskej únii.

Zabráňte tomu, aby sa Česko vybralo slovenskou cestou! Je to vo vašich rukách.

Vám, ktorí a ktoré nesledujete dianie v tejto oblasti na Slovensku, odporúčame napr. stanovisko českých environmentalistov na podporu slovenskej prírody a jej ochrancov, ktoré vzniklo v minulom roku.

Na lepšiu orientáciu v programoch relevantných kandidujúcich politických strán môže poslúžiť aj podrobná analýza ich programov s dôrazom na ochranu prírody, životného prostredia a občianskej spoločnosti z dielne Zeleného kruhu, aj keď si uvedomujeme, že sľuby v programoch politických strán sú spravidla oveľa krajšie ako povolebná realita. A preto je pri volebných urnách treba brať do úvahy aj doterajšie skúsenosti s jednotlivými politickými subjektmi.

Signatári a signatárky výzvy:

Dušan Bevilaqua • Michal Drotován • Karol Fröhlich • Fero Guldan • Ján Hanuśin • Mikuláš Huba • Zuzana Hudeková • Vladimír Ira • Gabriela Kalašová • Karol Kaliský • Richard Krivda • Zuzana Kronerová • Richard Medal • Vladimír Mokráň • Juraj Nvota • Jana Pavlíková • Tomáš Peciar • Henrich Pifko • Andrej Popovič • Natália Shovkoplias • Lucia Szabová • Štefan Szabó • Silvia Szabóová • Pavel Šremer • Ľubica Trubíniová • Marcel Zajac

Slovenský ochranársky snem

ss

smějící se bestie

27.9.2025 07:41
Že by odplata za
Rakušana ?
Odpovědět

