Slovenský ochranársky snem: Zabráňte tomu, aby sa Česko vybralo slovenskou cestou!
Slovenská skúsenosť s parlamentnými voľbami spred dvoch rokov pritom hovorí aj to, že o prítomnosti jednej zo strán súčasnej vládnej koalície v parlamente rozhodlo len niekoľko tisíc hlasov. Keby nie ich, nebol by ministrom životného prostredia Tomáš Taraba, štátnymi tajomníkmi toho istého rezortu otec a syn Kuffovci, ministerkou kultúry, do gescie ktorej patria aj pamiatky, Martina Šimkovičová a jej pravou rukou Lukáš Machala.
A nevznikla by ani súčasná vláda na čele s Robertom Ficom. Inými slovami, aj táto skúsenosť svedčí o tom, že stačí relatívne málo voličských hlasov na to, aby vznikla, či naopak nevznikla tá-ktorá vládna koalícia, aby sa vývoj krajiny uberal tým alebo oným smerom a aby sa posilnila či neposilnila stredoeurópska „os zla, intolerancie, nekompetentnosti, arogancie, antienvironmentalizmu, nekultúrnosti, šarlatánstva a primitivizmu“.
Chceme preto apelovať na českých voličov a voličky, z ktorých mnohí a mnohé majú slovenské korene, aby v blížiacich sa parlamentných voľbách nezabúdali na to, že spolurozhodujú o osude demokracie, ale aj prírody, kultúry a životného prostredia vo svojej krajine a nepriamo aj v susedných krajinách, resp. v celej Európskej únii.
Zabráňte tomu, aby sa Česko vybralo slovenskou cestou! Je to vo vašich rukách.
Vám, ktorí a ktoré nesledujete dianie v tejto oblasti na Slovensku, odporúčame napr. stanovisko českých environmentalistov na podporu slovenskej prírody a jej ochrancov, ktoré vzniklo v minulom roku.
Na lepšiu orientáciu v programoch relevantných kandidujúcich politických strán môže poslúžiť aj podrobná analýza ich programov s dôrazom na ochranu prírody, životného prostredia a občianskej spoločnosti z dielne Zeleného kruhu, aj keď si uvedomujeme, že sľuby v programoch politických strán sú spravidla oveľa krajšie ako povolebná realita. A preto je pri volebných urnách treba brať do úvahy aj doterajšie skúsenosti s jednotlivými politickými subjektmi.
Signatári a signatárky výzvy:
Dušan Bevilaqua • Michal Drotován • Karol Fröhlich • Fero Guldan • Ján Hanuśin • Mikuláš Huba • Zuzana Hudeková • Vladimír Ira • Gabriela Kalašová • Karol Kaliský • Richard Krivda • Zuzana Kronerová • Richard Medal • Vladimír Mokráň • Juraj Nvota • Jana Pavlíková • Tomáš Peciar • Henrich Pifko • Andrej Popovič • Natália Shovkoplias • Lucia Szabová • Štefan Szabó • Silvia Szabóová • Pavel Šremer • Ľubica Trubíniová • Marcel Zajac
