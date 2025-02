AFP: Američané se při prudkém nárůstu ceny vajec dávají na chov slepic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Zatímco ve Spojených státech prudce narůstají ceny vajec, obchodníkům s domácími zvířaty roste prodej slepic. Někteří Američané si pořizují drůbež domů ve snaze vytvořit si vlastní zdroj vajíček, popisuje v reportáži agentura AFP."Prodej se nám zdvojnásobil, ba i ztrojnásobil," řekl o vývoji z posledních týdnů John Berry. Muž z Houstonu provozuje na jednom předměstí obchod Wabash Feed & Garden s potřebami pro zahradníky a chovatele. Nedávno prodal za čtyři dny 100 slepic, což je hranice, kterou dříve obchod dosahoval za tři týdny. "Lidé je chtějí kupovat, protože narostly ceny vajíček, nebo protože se vůbec nedají koupit," vysvětloval Berry.

Americké závody s drůbeží tvrdě zasahuje nový rozmach epidemie ptačí chřipky, která Spojené státy trápí od roku 2022. Jen od začátku roku museli chovatelé kvůli tomu usmrtit přes 21 milionů nosnic, uvádí federální ministerstvo zemědělství. Přes 13 milionů jich uhynulo v prosinci.

Výsledek je takový, že cena vajec jde prudce nahoru a udivuje spotřebitele zvyklé na to, že za tuto základní potravinu příliš neutratí. V některých supermarketech se tucet vajíček vyšší kvality prodává za více než deset dolarů (240 Kč) a cena běžnějších výrobků přesahuje šest dolarů. To je více než dvojnásobek obvyklé úrovně. A v jiných obchodech jsou regály na vajíčka zcela prázdné.

Pan Berry uvádí, že většina jeho zákazníků jsou v chovu slepic nováčci. Je to i případ Artura Becerry, který nedávno zakoupil deset nosnic za 400 dolarů. Za současného vývoje "si myslím, že bude možná levnější koupit si slepice a chovat je," řekl 57letý Mexičan žijící v Houstonu. "S jedním vajíčkem na slepici a na den to bude dobré," uvedl.

Jeho slepice jsou mladé a snášet vajíčka začnou až za několik týdnů. V pondělí si Becerra koupil dalších pět a předpokládá, že svůj chov bude dál rozšiřovat, "protože mám velkou rodinu".

Některá texaská města umožňují obyvatelům chovat doma slepice, když dodržují určité hygienické předpisy. Svůj chov má také 62letý podnikatel Bill Underhill, který se jej rozhodl rozšířit, když "slyšel někoho říkat, že vajíčka stojí deset dolarů za tucet". "Takže se budu snažit zachovat přísun vajíček pro svoji rodinu," dodal.

Virus ptačí chřipky se v USA šíří ve velkochovech drůbeže, mezi divokým ptactvem i krávami chovanými na mléko. Americké úřady varují, že pořídit si vlastní slepice není bez rizika. Hrozba výraznějšího šíření nemoci v americké veřejnosti je nízká, ovšem pravděpodobnost nákazy je vyšší pro lidi vystavené kontaktu s divokými ptáky, drůbeží nebo dobytkem, varuje americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Na začátku roku úřady ve státě Louisiana oznámily první známé úmrtí člověka na ptačí chřipku v USA. Po nakažení zemřel 70letý muž, který měl i jiné zdravotní problémy a byl podle úřadů v kontaktu s domácími i divokými ptáky. Celkově od začátku loňského roku Spojené státy evidují skoro 70 případů ptačí chřipky u lidí, ovšem valná většina měla mírný průběh.

Podle Johna Berryho není v zemi dostatek drůbeže pro nahrazení milionů zvířat, která byla kvůli nemoci zabita. "Na to bychom to museli předvídat a vychovat tisíce nebo miliony dodatečných slepic," řekl. Ztracenou drůbež podle něj nahradí nová generace, bude to ale chtít čas. "Dva nebo tři měsíce, možná víc, než se věci dají do pořádku," míní Berry.

