AFP: Sliby o uhlíkové neutralitě technologických firem ztrácejí důvěryhodnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sliby technologických gigantů, že se rychle stanou uhlíkově neutrální, ztrácejí na důvěryhodnosti. Podle nezávislých výzkumníků totiž firmy v honbě za rozvojem umělé inteligence (AI) a budováním datových center spotřebovávají stále více energie, a ta ne vždy pochází z obnovitelných zdrojů. Informuje o tom agentura AFP.Firmy Apple, Google a Meta Platforms prohlásily, že do roku 2030 přestanou vypouštět oxid uhličitý (CO2) do atmosféry. Amazon si tento cíl stanovil na rok 2040. Microsoft slíbil, že do konce tohoto desetiletí dosáhne čistého negativního stavu, tedy že bude CO2 z ovzduší odebírat. Všechny tyto sliby ale byly učiněny před rozkvětem AI, který odvětví transformoval, a podle nezávislých analytiků teď začínají vypadat jako fantazie, přestože je firmy dál hlasitě prosazují.

"Cíle technologických společností u emisí skleníkových plynů zřejmě ztratily svůj význam," řekl agentuře AFP Thomas Hay, který je hlavním autorem analýzy vypracované organizacemi Carbon Market Watch a NewClimate Institute. "Pokud bude spotřeba energie nadále nekontrolovatelně růst a nebude podléhat adekvátnímu dohledu, budou tyto cíle pravděpodobně nedosažitelné," dodal.

Podrobná analýza zhodnotila celkovou důvěryhodnost klimatických strategií společností Meta, Amazon a Microsoft jako slabou, u firem Apple a Microsoft pak jako průměrnou. Z hlediska kvality cílů na snižování emisí dopadly Amazon a Meta ještě hůř, jejich plány byly označeny jako velmi špatné, u Googlu a Microsoftu pak jako špatné. Jedinou firmou, která si v tomto ohledu vedla lépe, byl Apple.

Rozšiřující se uhlíková stopa pěti největších technologických gigantů pochází především z prudkého rozvoje umělé inteligence, jejíž vývoj a provoz vyžadují obrovské množství energie. Spotřeba elektřiny, a s ní spojené emise CO2, se u některých z těchto společností za poslední tři nebo čtyři roky zdvojnásobila, u jiných dokonce ztrojnásobila, ukázala zpráva. Totéž platí i pro celý sektor informačních technologií. Kdyby byl sektor informačních technologií zemí, byl by v objemu emisí skleníkových plynů za rok 2023 na pátém místě, a to před Brazílií.

Spotřeba elektřiny pro napájení datových center v letech 2017 až 2024 rostla v průměru tempem 12 procent ročně, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Do roku 2030 se podle současných odhadů zdvojnásobí. Kdyby veškerá tato dodatečná elektřina pocházela ze slunce a větru, emise CO2 by nerostly.

Navzdory ambiciózním cílům na získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů však stále není většina elektřiny pro datová centra uhlíkově neutrální. Studie upozorňuje, že zhruba polovina výpočetní kapacity datových center pochází od subdodavatelů, jejichž emise se často nezapočítávají, podobně jako emise z výrobního řetězce zařízení, který tvoří nejméně třetinu uhlíkové stopy. Investice do obnovitelných zdrojů tak zatím nedokázaly vykompenzovat rostoucí spotřebu energie v sektoru.

Podle autorů navíc nelze očekávat, že by vlády rozmach umělé inteligence omezily, protože jej vnímají jako motor hospodářského růstu. Bez regulace se proto zásadní změny v přístupu firem nedají očekávat.

Zpráva také uvádí řadu způsobů, jakými může technologický sektor omezit svoji uhlíkovou stopu i při rychlém rozvoji AI. Zásadní je zajistit, aby datová centra byla napájena obnovitelnou elektřinou. Výrazně pomoci by mohlo také prodlužování životnosti zařízení a širší využívání recyklovaných součástek při výrobě hardwaru.

reklama