zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Agra pojišťovna: přírodní jevy letos způsobily zemědělcům menší škody než loni

26.8.2025 11:44 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Přírodní jevy způsobily zemědělcům v letošním roce škody ve výši 80 milionů korun, což je podle dat Agra pojišťovny zhruba jedna třetina toho, co vyplácela loni. Letošní rok byl zatím podle pojišťovny pro zemědělce z hlediska přírodních katastrof poměrně klidný. Na rozdíl od předchozího roku se krupobití, povodně či mráz objevily jen ojediněle. Dlouhodobé trendy nicméně naznačují, že stále častější jsou extrémní povětrnostní jevy, které se dříve objevovaly spíše výjimečně. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekl ředitel pojišťovny Vladimír John.
 
Agra pojišťovna se specializuje na zemědělské pojištění a z pohledu pojišťované plochy je na druhé pozici na českém pojistném trhu se zhruba dvacetiprocentním tržním podílem, má přes 2000 klientů. I když byl zatím letošní rok bez velkých katastrof, je podle Johna nutné pamatovat na to, že zemědělství patří mezi odvětví, která extrémní projevy počasí postihují a ohrožují nejvíc. "Zejména nedostatek srážek a sucho spojené s horkem představují hlavní výzvy," řekl John. V současnosti je podle něj Agra pojišťovna jediná, která pojistí proti suchu.

Právě podprůměrnými srážkami a suchem bylo charakteristické letošní léto, podle Johna ale bylo v porovnání s předchozími roky sucho méně výrazně. Obzvlášť nebezpečné může být pro zemědělce takzvané zelené sucho, při kterém vegetace navenek vypadá zdravě, ale vlhkost půdy výrazně klesá.

V létě pak zemědělce převážně při začátku sklizně ovlivňovalo chladnější počasí. Pojišťovna uvedla, že letošní léto bylo charakteristické méně horkými dny a vyššími srážky, což farmářům komplikovalo možnost vjet s technikou do polí a ohrožovalo kvalitu sklizně.

Škody způsobilo letos v létě i krupobití, zejména na střední a severní Moravě a ve Zlínském kraji. Škody způsobené krupobitím zatím dosahují podle dat pojišťovny výše 55 milionů korun, přičemž jen v červnu byly 30,7 milionu korun. Krupobití se na škodách podílelo ze 60 procent, 36 procent jsou takzvaná ostatní rizika, například požár, mráz nebo škůdci, a zvířata způsobilaa čtyři procenta škod. Na jihu Čech krupobití zasáhlo hlavně oblasti Slavonic a Dačic.

S ohledem na stále častější výkyvy počasí a jeho extrémní projevy je pojištění pro zemědělce stále důležitější součástí podnikání. Podle Petry Martinkové z Agra pojišťovny začali profesionální likvidátoři škod v poslední době k zpřesnění škod a urychlení výplaty pojištění využívat také drony, satelitní snímky a další moderní technologie.

Z ankety ČTK mezi pojišťovnami ze začátku letošního roku vyplynulo, že zemědělci kvůli klimatickým změnám a stále častějším výkyvům počasí oproti minulosti více pojišťují plodiny i hospodářská zvířata. Mezi nejčastější pojištění patří krupobití, následováno je připojištěním jarního mrazu, vichřice či povodně, shodly se pojišťovny.

Finanční podporu pojištění formou úhrady části nákladů na pojištění plodin či hospodářských zvířat poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Loni podali zemědělci 8863 žádostí o podporu. "Vnímáme vzrůstající trend co do počtu přijatých žádostí. V letech 2023 se jednalo celkem o 8205 přijatých žádostí, v roce 2022 jsme obdrželi 7912 žádostí o podporu," uvedla už dříve mluvčí Barbora Šenfeldová.

Škod v zemědělství způsobených nepřízní počasí bylo loni až o polovinu více než v předchozích letech. Uplynulý rok označily pojišťovny už dříve za extrémní, nejvíce škod na plodinách způsobilo krupobití a mrazy, pojišťovny zaznamenaly také nárůst škod způsobených zaplavením. Celkové škody za celý loňský rok dosahují podle údajů pojišťoven miliard korun.

