https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/agrarni-experti-nova-vlada-omezi-regulace-a-podporu-malym-zameri-se-na-produkci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Agrární experti: Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci

7.10.2025 14:38 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Brad Covington / Flickr.com
Agrární odborníci očekávají, že nová vláda bude klást větší důraz na zemědělskou produkci a na omezování regulací spojených s enviromentálními cíly. Také současné zaměření podpor zejména na menší a střední zemědělce patrně skončí. Odborníci to uvedli na dotaz ČTK. Podle vyjádření prezidenta Petra Pavla nejspíše příští vláda zasedne ve složení ANO, SPD a Motoristů.
 
"Osobně očekávám větší důraz na zemědělskou produkci a naopak na omezování regulací spojených s ochranou přírody a environmentálními cíli, což je dáno obecně negativním přístupem všech potenciálně vládních stran ke strategii Green Deal," uvedl agrární analytik Petr Havel. Omezení regulací je podle něj žádoucí, mělo by být ale přiměřené. "Na ochranu životního prostředí jsou a ze strany EU budou směřovány nemalé finanční prostředky, které mohou zemědělci a potravináři využít, a nebylo by strategické se jich vzdávat," upozornil Havel.

Agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier pak očekává obrat stávajícího trendu, kdy je podpora zaměřená zejména na malé a střední zemědělce. "Zcela nepochybně se budoucí vláda bude snažit otočit kormidlo, aby více peněz šlo těm velkým na úkor malých," uvedl Maier. Hnutí ANO už dříve uvedlo, že podpora má směřovat k zemědělcům, kteří něco produkují, ať už jsou malí, nebo velcí. Maier však poznamenal, že většina agrární politiky se tvoří v Bruselu, nikoli v Praze na ministerstvu zemědělství.

Podle Agrární komory ČR by mělo Česko v čele s příští vládou zemědělským podnikatelům co nejméně překážet a na národní úrovni by mělo vytvořit prorůstovou motivační hospodářskou politiku. Mezi výzvy, které bude muset příští vláda řešit, zařadila komora také Green Deal, protože další zvýšení nákladů může být podle ní pro zemědělské podnikatele likvidační.

Podle Havla bude také důležité zapojení ČR do vyjednávání o podobě budoucí Společné zemědělské politice EU a vytvoření podmínek pro generační výměnu v zemědělství. Nová vláda by podle Havla měla také podporovat zavádění moderních technologií, aplikace výsledků vědy a výzkumu do podnikatelské praxe a opatření zvyšující vytváření přidané hodnoty.

Hnutí ANO, které ve volbách zvítězilo, ve svém předvolebním programu například slibovalo, že podpoří smysluplné investice do precizního zemědělství. "Dotace budou cíleně směřovat k těm, kdo skutečně produkují potraviny, zaměstnávají lidi a platí daně. Obhájíme férové podmínky pro české zemědělce a potravináře na evropské úrovni, snížíme byrokracii o 30 procent a vrátíme zelené požadavky pouze na povinné minimum EU," deklarovalo hnutí.

"Můžeme konstatovat, že potenciální koalice podobně jako my staví na první místo potravinovou bezpečnost naší země, což je zásadní nejen pro naše zemědělce jako takové, které je třeba motivovat v příspěvku k tomuto cíli, ale ve finále je to zárukou bezpečných a cenově dostupných potravin pro všechny obyvatele Česka," uzavřel prezident komory Jan Doležal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu Mladí lidé se sazeničkami v sadbovači Foto: Depositphotos Začíná platit zákon, který má mladým zemědělcům usnadnit přístup k půdě Farmářské trhy Foto: Depositphotos Rodinní farmáři vyzvou příští vládu, aby podpořila společnou politiku po roce 2027

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JD

Jiří Domes

7.10.2025 19:42
Proč to neřekl na rovinu. Prioritou nové vlády bude podpora Agrofertu. Ceny potravin, potravinová bezpečnost a další podobné věci jsou jen výmluvy.
Odpovědět

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 54

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 47

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 9

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist