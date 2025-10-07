Agrární experti: Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci
Agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier pak očekává obrat stávajícího trendu, kdy je podpora zaměřená zejména na malé a střední zemědělce. "Zcela nepochybně se budoucí vláda bude snažit otočit kormidlo, aby více peněz šlo těm velkým na úkor malých," uvedl Maier. Hnutí ANO už dříve uvedlo, že podpora má směřovat k zemědělcům, kteří něco produkují, ať už jsou malí, nebo velcí. Maier však poznamenal, že většina agrární politiky se tvoří v Bruselu, nikoli v Praze na ministerstvu zemědělství.
Podle Agrární komory ČR by mělo Česko v čele s příští vládou zemědělským podnikatelům co nejméně překážet a na národní úrovni by mělo vytvořit prorůstovou motivační hospodářskou politiku. Mezi výzvy, které bude muset příští vláda řešit, zařadila komora také Green Deal, protože další zvýšení nákladů může být podle ní pro zemědělské podnikatele likvidační.
Podle Havla bude také důležité zapojení ČR do vyjednávání o podobě budoucí Společné zemědělské politice EU a vytvoření podmínek pro generační výměnu v zemědělství. Nová vláda by podle Havla měla také podporovat zavádění moderních technologií, aplikace výsledků vědy a výzkumu do podnikatelské praxe a opatření zvyšující vytváření přidané hodnoty.
Hnutí ANO, které ve volbách zvítězilo, ve svém předvolebním programu například slibovalo, že podpoří smysluplné investice do precizního zemědělství. "Dotace budou cíleně směřovat k těm, kdo skutečně produkují potraviny, zaměstnávají lidi a platí daně. Obhájíme férové podmínky pro české zemědělce a potravináře na evropské úrovni, snížíme byrokracii o 30 procent a vrátíme zelené požadavky pouze na povinné minimum EU," deklarovalo hnutí.
"Můžeme konstatovat, že potenciální koalice podobně jako my staví na první místo potravinovou bezpečnost naší země, což je zásadní nejen pro naše zemědělce jako takové, které je třeba motivovat v příspěvku k tomuto cíli, ale ve finále je to zárukou bezpečných a cenově dostupných potravin pro všechny obyvatele Česka," uzavřel prezident komory Jan Doležal.
