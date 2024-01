Agrární komora zvažuje zemědělské protesty na přelomu února a března

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Dlouhodobým problémem domácích chovatelů i pěstitelů je růst nákladů a klesající výkupní ceny.

Agrární komora zvažuje uspořádání zemědělských protestů proti vládní politice. Protestní akce by se mohly konat na přelomu února a března. Představenstvo o tom rozhodne v pátek 26. ledna. Vláda podle komory neřeší požadavky a priority zemědělců. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tento týden zopakoval, že nevidí důvod, proč by zemědělci v Česku měli demonstrovat.

"Impulz přišel z členské základny, protože je velká nespokojenost s aktuální situací. Je potřeba problémy řešit hned, trpělivost mezi členy dochází. Je to snaha upozornit na problémy," řekla ČTK mluvčí komory Barbora Pánková.

Představenstvo se sejde příští pátek ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. "K uspořádání celorepublikových protestů potřebujeme mít mandát od představenstva. Rozhodnutí prezidia, které bylo dnes, na to nestačí," uvedla ve středu mluvčí.

Agrární komora minulý týden podpořila protesty německých zemědělců proti plánovaným škrtům v dotacích a daňových úlevách, kterým čelí i farmáři v Česku. Dlouhodobým problémem domácích chovatelů i pěstitelů je růst nákladů a klesající výkupní ceny.

Agrární komora spolu se Zemědělským svazem předloni několikrát organizovala protesty kvůli změnám v dotační politice, které větší část peněz přesunuly k menším farmářům. Výborný minulý týden upozornil na to, že to vedlo k výrazným propadům podpor u středně velkých firem. Proto by se mělo přistoupit k úpravám dotací a bude o tom jednat jak na úrovni vládní koalice, tak s nevládními organizacemi.

Ministr připomněl, že se otevřelo téma možné aktualizace podoby dotací, které jsou součástí Společné zemědělské politiky EU. V loňském roce začalo nové dotační období. Vláda již dříve avizovala, že se nastavení dotací bude po prvním roce vyhodnocovat, a ministr je s nevládními organizacemi, jako je Agrární komora, Zemědělský svaz nebo Asociace soukromého zemědělství, v pravidelném kontaktu. Výborný řekl, že s organizacemi chce o závěrech jednání prezidia komory mluvit. Doplnil, že se snaží hledat pozitivní řešení.

"České zemědělství aktuálně řeší řadu problémů, například mě napadá náběh účinnosti protierozní vyhlášky," uvedl.

Zisk zemědělského sektoru se loni výrazně propadl. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha v úterý novinářům představil šetření svazu, podle kterého klesl zisk zemědělských firem v roce 2023 meziročně o 60 procent na 8,7 miliardy Kč. V roce 2022 to bylo 22 miliardy Kč. Vliv na to měl postupný pokles cen zemědělské produkce od podzimu 2022, do hospodaření podniků se promítl také předloňský velký růst náklad, uvedl Pýcha. Dodal, že i za letošní rok se očekává další pokles zisku firem.

Vládní konsolidační balíček zvýšil zdanění zemědělské půdy. Přibyla povinnost nechat ladem část pole, na které se nesmějí produkovat potravinářské plodiny. Zemědělci často déle čekají na výplatu některých dotačních podpor, s nimiž počítali ve svých rozpočtech, uvedla Agrární komora v tiskové zprávě z minulého týdne.

