https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/agronom-jarni-sucho-prinese-snizeni-vynosu-az-o-desitky-procent
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Agronom: Jarní sucho přinese snížení výnosů až o desítky procent

22.6.2026 19:45 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Frederick Lang Jr. / Flickr.com
Jarní sucho přinese zemědělcům poblíž Slaného na Kladensku snížení výnosů až o desítky procent proti standardu. Více zřejmě dopadne na jarní plodiny. Jaro bylo podle lidí, kteří v zemědělství v regionu pracují, nejsušší za posledních zhruba 60 let. Obdobnou situaci nepamatují, řekl ČTK agronom společnosti Agra Řisuty Vítězslav Krček. Firma hospodaří v okolí Ledců na Kladensku.
 
"Podle prognóz, jak máme zmapované porosty, odhaduji propad výnosů u ozimých plodin někde mezi 30, 40 procenty oproti standardu a u jarních plodin až 50 procent výnosů dolů," uvedl Krček. Velký propad předpokládá třeba také u sladovnických ječmenů.

Běžný srážkový úhrn v regionu bývá kolem 150 milimetrů, letošní dosáhl do konce května 57 milimetrů a z toho ještě většina spadla v lednu a v únoru. V zásadních vegetačních měsících, v březnu, dubnu a květnu, spadlo asi 12 milimetrů srážek, což reálně podle Krčka představuje absolutní sucho. Deštivé počasí na konci května a na začátku června podle něj přišlo pro většinu rostlin pozdě. Sklizeň prvních plodin podle agronoma začne koncem června, zahájení sklízení ječmenu předpokládá začátkem července.

Lokality, kde podnik hospodaří, patří podle Krčka mezi nejsušší oblasti v republice a se suchem se zde snaží vyrovnat dlouhodobě, a to jak s pomocí technologií, tak zpracováním půdy, setím i výběrem odrůd a plodin. Další možností jsou moderní metody šlechtění, které plodinám zajišťuje větší odolnost vůči suchu oproti standardním polním plodinám, avšak na tento krok musí navazovat i odbyt a možnost zpracování, což ovlivňuje poptávka na trhu, dodal agronom.

Agra Řisuty hospodaří zhruba na 2300 hektarech půdy, zabývá se nejen rostlinnou, ale i živočišnou výrobou. Z plodin pěstuje mimo jiné pšenici, ječmen, řepku, triticale, dále i hořčici, hrách, sóju a další. Agra Slabce se věnuje i chovu skotu. Celkově zaměstnává kolem 35 lidí, v sezoně nabírá ještě několik brigádníků. Ke společnosti patří také Agra Slabce zaměřená i na ekologické hospodaření a ZD Byseň.

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pp

pavel peregrin

23.6.2026 09:14
Ano, v tomto regionu to s velkou pravděpodobností tak bude.
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