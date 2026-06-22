Agronom: Jarní sucho přinese snížení výnosů až o desítky procent
Běžný srážkový úhrn v regionu bývá kolem 150 milimetrů, letošní dosáhl do konce května 57 milimetrů a z toho ještě většina spadla v lednu a v únoru. V zásadních vegetačních měsících, v březnu, dubnu a květnu, spadlo asi 12 milimetrů srážek, což reálně podle Krčka představuje absolutní sucho. Deštivé počasí na konci května a na začátku června podle něj přišlo pro většinu rostlin pozdě. Sklizeň prvních plodin podle agronoma začne koncem června, zahájení sklízení ječmenu předpokládá začátkem července.
Lokality, kde podnik hospodaří, patří podle Krčka mezi nejsušší oblasti v republice a se suchem se zde snaží vyrovnat dlouhodobě, a to jak s pomocí technologií, tak zpracováním půdy, setím i výběrem odrůd a plodin. Další možností jsou moderní metody šlechtění, které plodinám zajišťuje větší odolnost vůči suchu oproti standardním polním plodinám, avšak na tento krok musí navazovat i odbyt a možnost zpracování, což ovlivňuje poptávka na trhu, dodal agronom.
Agra Řisuty hospodaří zhruba na 2300 hektarech půdy, zabývá se nejen rostlinnou, ale i živočišnou výrobou. Z plodin pěstuje mimo jiné pšenici, ječmen, řepku, triticale, dále i hořčici, hrách, sóju a další. Agra Slabce se věnuje i chovu skotu. Celkově zaměstnává kolem 35 lidí, v sezoně nabírá ještě několik brigádníků. Ke společnosti patří také Agra Slabce zaměřená i na ekologické hospodaření a ZD Byseň.
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