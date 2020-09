Aktivisté opustili po více než 48 hodinách rypadlo v lomu u Mostu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Sommersová / Greenpeace Aktivisté požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Na rypadle strávili dvě noci.

Osm protiuhelných aktivistek a aktivistů opustilo po více než dvou dnech rypadlo v lomu ve Vršanech u Mostu, stroj obsadili ve středu brzy ráno. ČTK o tom informoval mluvčí české odbočky Greenpeace Lukáš Hrábek. Mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková ČTK ve 14:45 řekla, že policisté ověřili totožnost všech aktivistů, nebyl důvod omezit je na svobodě. Nyní budou řešit přestupkové jednání. Aktivisté se ho podle mluvčí mohli dopustit tím, že ve středu nereagovali na výzvu police, aby prostor opustili.

Rypadlo je v technologické stávce, nebylo tedy třeba přerušit těžbu. "Teď ohledáme místo, spočítáme všechny škody, které nám vznikly tím, že jsme museli pozastavit opravy na stroji," řekla dnes ČTK Eva Maříková mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. Doplnila, že na závěry je zatím brzy.

Už loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal na rypadle ve Vršanech takto protestovalo téměř tři dny. Vršanská uhelná na ně nedávno podala žalobu, uvedla ve středu v tiskové zprávě mluvčí těžební společnost. Ani tehdy nebylo třeba zastavovat těžbu, stroj byl také v plánované technologické odstávce.

Aktivisté Greenpeace v prohlášení mimo jiné požadují, aby do roku 2030 přestala výroba elektřiny z uhlí, do roku 2035 žádají kompletní "konec uhlí". Chtějí také zajištění sociálně ohleduplného a spravedlivého přechodu k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a jejich obyvatele. Požadují, aby byly co nejdříve odstaveny uhelné elektrárny, které "jedou na vývoz - například Chvaletice a Počerady".

O budoucnosti těžby uhlí jedná takzvaná uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Ekologičtí aktivisté budou za rychlý konec spalování uhlí demonstrovat také v sobotu, a to před elektrárnou Počerady na Lounsku.

