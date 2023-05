Aktivisté před MŽP protestovali proti prodloužení těžby v lomu Bílina

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Aktivisté s maskami premiéra Petra Fialy (ODS), ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) dnes před budovou ministerstva životního prostředí (MŽP) v Praze upozornili na prodloužení těžby v lomu Bílina. Po vládě požadují závazné stanovisko proti rozhodnutí báňských úřadů těžbu prodlužovat a úpravu či zamítnutí stanoviska EIA (posudku vlivu na životní prostředí), které je podle nich zavádějící. Na místě se sešlo asi 20 lidí. Podobné akce plánují organizátoři z hnutí Fridays for Future i v dalších českých městech.

Happening započal před budovou ministerstva ve Vršovické ulici v 17:00. Aktivisté s maskami politiků si stoupli před vchod budovy, v rukou měli transparenty s různými prohlášeními. Jeden z protestujících s maskou Hladíka měl například v ruce nápis "EIA nás kryje", s maskou Síkely mimo jiné "Ať si to řeší MŽP" a účastník s maskou Fialy zase transparent odkazující k chybějícímu vyjádření premiéra k Bílině. Před ministerstvo také rozprostřeli transparent s nápisem "Emise neznají hranice", před který položili černé kostky symbolizující uhlí. Kousky uhlí si mezi sebou také předávali.

Povolení prodloužit těžbu v dole Bílina na Teplicku do roku 2035 dostaly Severočeské doly od Obvodního báňského úřadu ke konci letošního března, organizace Greenpeace avizovala, že se proti rozhodnutí odvolá. Jelikož Severočeské doly ovládá skupina ČEZ, kde má Česko skoro 70procentní podíl, studenti po vládě žádají, aby vydala jasné stanovisko proti prodloužení těžby. Ministerstvo průmyslu v březnu uvedlo, že prodloužení těžby se s cílem vlády odklonit se do roku 2033 od uhlí nevylučuje.

"Podle ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu vládní programové prohlášení neporušíme, pokud vytěžené uhlí po roce 2033 spálíme mimo naše území. Studenti chtěli happeningem upozornit na to, že emise neznají hranice tento krok je nesmyslný a nevede k řešení klimatické krize," uvedlo hnutí. Souhlasné stanovisko EIA, na které se podle nich vláda odvolává, je zavádějící, není v něm pevně ohraničený konec těžby v roce 2035, v případě pomalejší těžby by podle studentů bylo možné v lomu těžit i mnoho let do budoucna.

Studentské hnutí Fridays for Future v dubnu kvůli prodloužení těžby protestovalo na Malostranském náměstí v Praze, akce se tehdy zúčastnila více než stovka lidí. Na počátku května desítky studentů prošly Prahou, aby vyjádřily nesouhlas s další těžbou a spalováním uhlí v Česku. Před budovou ministerstva průmyslu a obchodu zůstali i přes noc. Tzv. Uhelná štafeta, kterou dnešní happening započal, bude podle hnutí pokračovat akcemi v Brně či Hradci Králové.

