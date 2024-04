Aktivisté před prodejnou IKEA v Praze vyjádřili nesouhlas s kácením starých lesů Foto | Barbora Sommers / Greenpeace Podle Greenpeace firma Plimob dodává téměř výhradně do řetězce IKEA a spolu s výrobcem Sniglar a dalšími pěti společnostmi, které také patří mezi její dodavatele, odebírají dřevo vytěžené ze starých lesů v rumunských Karpatech. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Před prodejnou švédské nábytkářské firmy IKEA v pražském Zličíně se dnes dopoledne sešla desítka aktivistů z ekologické organizace Greenpeace, kteří upozorňovali kolemjdoucí a zákazníky na to, že dřevo několika produktů firmy patrně pochází z vzácných starých lesů v rumunských Karpatech. Na místě sestavili dětskou postel a židli, které do řetězce dodávají rumunští výrobci Plimob a Masifpanel spojení s kontroverzní těžbou dřeva. Aktivisté rozdávali informační letáky a fotografie z kácení v rumunských Karpatech, přinesli si rovněž transparenty. O tom, že dřevo několika produktů IKEA patrně pochází z chráněného lesa, informovala organizace Greenpeace už minulý týden. Podle ní bylo na nábytek využíváno dřevo i z chráněných oblastí Natura 2000, kde je lidskou činností téměř nepoznamenaný - takzvaný primární - les. Vedení IKEA k tomu tehdy uvedlo, že věc prověří a že nezákonná těžba nemá v jejích dodavatelských řetězcích místo. IKEA Česká republika minulou středu ČTK sdělila, že s tvrzením Greenpeace nesouhlasí a dřevo z chráněných lesů nepřijímá. Postupy, na které se odkazuje Greenpeace, jsou podle společnosti legální. Aktuální vyjádření IKEA Česká republika ČTK zjišťuje. V pražském Zličíně dnes ekologičtí aktivisté vystavili stojany či transparenty s nápisy jako "Chci chránit cenné lesy", "Firmy, které dodávají výrobky do tohoto obchodu, ničí staré lesy" nebo "Nádherné staré lesy v rumunských Karpatech se kácí i kvůli produktům IKEA". Obdobnou akci mají naplánovanou dnes odpoledne před dalšími prodejnami IKEA v Praze, Brně a Ostravě. Podle Greenpeace firma Plimob dodává téměř výhradně do řetězce IKEA a spolu s výrobcem Sniglar a dalšími pěti společnostmi, které také patří mezi její dodavatele, odebírají dřevo vytěžené ze starých lesů v rumunských Karpatech. Podle mluvčího Greenpeace Lukáše Hrábka zmiňované lesy splňují charakteristiku starých lesů, nicméně nejsou odpovědnými subjekty dostatečně chráněny. V tiskové zprávě organizace dnes doplnila, že největší problém ochrany Karpat vidí v tom, že společnosti a úřady se chtějí vyhnout označení těchto oblastí jako pralesů, starých lesů či lesů s vysokou hodnotou z hlediska ochrany přírody, aby se vyhnuly omezením těžby. Podle ní jsou v současné době před těžbou dřeva chráněna pouze 2,4 procenta, tedy zhruba 1700 kilometrů čtverečních, karpatských lesů v Rumunsku. Organizace proto vyzvala řetězec IKEA, aby neprohluboval krizi biologické rozmanitosti a klimatickou krizi a stal se součástí řešení. "I Evropská unie v nedávno schváleném nařízení o dřevě explicitně říká, že když je kácení legální, neznamená to nutně, že je udržitelné a že kvůli němu nedochází k ničení vzácných lesních porostů," uvedl Jan Freidinger z Greenpeace ČR. Problémem je podle něj to, že mnohé lesy, které splňují podmínky pro ochranu, jsou stále považovány za hospodářské, a je tedy možné z nich těžit dřevo. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

