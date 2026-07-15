Aktivisté s čepicemi a větráky upozorňovali v Praze na dopady klimatické krize
Petice žádá vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát legislativně uznal ochranu klimatu jako otázku lidských práv a zajistil, že přechod na bezuhlíkovou ekonomiku bude sociálně spravedlivý. Kromě to podle Zástavové bojuje také za zachování odborných institucí a opatření, která už fungují.
"Vidíme, že za současné vlády dochází k odchodu některých odborníků z ministerstev, a tomu bychom rádi zabránili," doplnila pro ČTK Zástavová.
Dopady klimatické krize pociťují lidé v Česku podle organizace každý rok ve formě delších a intenzivnějších such, vln veder, povodní nebo požárů. V důsledku těchto extrémů pak podle nich dochází ke zdražování potravin a energií, ničení majetku a infrastruktury a k absenci pocitu bezpečí. Projevy krize nejsilněji dopadají na chudší regiony a skupiny obyvatel, které už čelí nerovnostem, uvedla organizace na informační ceduli na akci.
Amnesty International je jednou z největších mezinárodních nevládních organizací na světě, která se zabývá ochranou a prosazováním lidských práv. Sdružuje miliony podporovatelů ve více než 150 zemích. Organizace byla založena v roce 1961 v Londýně. Její česká pobočka sdružuje dobrovolníky a aktivisty, kteří monitorují porušování svobod, pořádají osvětové kampaně a poskytují pomoc lidem čelícím bezpráví.
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Všechny komentáře (1)
Radek Čuda15.7.2026 15:32
BTW ... kolik těch pošuků se tam sešlo zpráva bohužel neříká. A je to škoda;-). I nějaké foto z akce by se šiklo, jak vypadá větrák víme tak nějak všichni.