Aktivisté v Praze předali výzvu k zákazu klecových chovů v EU
"V roce 2021 se Evropská komise zavázala, že zakáže klecové chovy pro miliony hospodářských zvířat. O pět let později stále čekáme. Jménem 49 219 Češek a Čechů a dalších téměř 1,4 milionu občanek a občanů EU, kteří podpořili iniciativu Konec doby klecové, vás žádáme o předání této zprávy kolegiu komisařů: Dodržte svůj slib a předložte návrh legislativy na zákaz klecí," stojí ve výzvě.
Během happeningu vystoupili někteří zástupci neziskových organizací s proslovy, které doprovázelo skandování několika sympatizantů akce. Promluvil například mluvčí organizace OBRAZ - Obránci zvířat Pavel Buršík nebo vedoucí CIWF Česko Romana Šonková, která pak předala výzvu Ladmanové.
"Přišli jsme, abychom Evropské komisi připomněli, že je tomu pět let od nenaplněného slibu, kdy na základě evropské občanské iniciativy, která nasbírala bezprecedentní množství podpisů, slíbila že připraví legislativu, která zásadně zlepší životy zvířat. Především těch stovek milionů z nich, které každý rok trpí v klecích," řekl Buršík.
Klecové chovy způsobují podle odborníků zvířatům fyzické utrpení, chronický stres a ztrátu přirozených instinktů. Nedostatek pohybu u nich může vyvolat atrofii svalů nebo deformaci kostí. Stísněný prostor a nemožnost úniku před ostatními zvířaty také může vést ke vzájemnému napadání. Život ve sterilním prostředí bez podnětů znemožňuje zvířatům přirozené chování, například hrabání nebo popelení, což u nich vzbuzuje frustraci a podporuje stereotypní chování.
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