https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktiviste-v-praze-predali-vyzvu-k-zakazu-klecovych-chovu-v-eu
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Aktivisté v Praze předali výzvu k zákazu klecových chovů v EU

1.7.2026 18:20 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Preston Keres / U.S. Department of Agriculture / Flickr.com
Pohlednici a dopis s výzvou, aby ještě letos byly zveřejněny předpisy ukončující klecové chovy v EU, dnes v centru Prahy předali čeští zástupci celoevropské koalice Konec doby klecové vedoucí českého zastoupení Evropské komise Moniky Ladmanové. Iniciativu v roce 2019 podpořilo přes 49 000 Čechů a dalších 1,4 milionu lidí v EU. Aktivisté se předáním výzvy připojili k dalším akcím, které se k této problematice aktuálně konají po celé Evropě. Ladmanová přislíbila, že výzvu Evropské komisi předá.
 
Do akce se zapojili organizace Compassion in World Farming Česko (CIWF Česko), OBRAZ - Obránci zvířat, Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Nesehnutí a One Heart.

"V roce 2021 se Evropská komise zavázala, že zakáže klecové chovy pro miliony hospodářských zvířat. O pět let později stále čekáme. Jménem 49 219 Češek a Čechů a dalších téměř 1,4 milionu občanek a občanů EU, kteří podpořili iniciativu Konec doby klecové, vás žádáme o předání této zprávy kolegiu komisařů: Dodržte svůj slib a předložte návrh legislativy na zákaz klecí," stojí ve výzvě.

Během happeningu vystoupili někteří zástupci neziskových organizací s proslovy, které doprovázelo skandování několika sympatizantů akce. Promluvil například mluvčí organizace OBRAZ - Obránci zvířat Pavel Buršík nebo vedoucí CIWF Česko Romana Šonková, která pak předala výzvu Ladmanové.

"Přišli jsme, abychom Evropské komisi připomněli, že je tomu pět let od nenaplněného slibu, kdy na základě evropské občanské iniciativy, která nasbírala bezprecedentní množství podpisů, slíbila že připraví legislativu, která zásadně zlepší životy zvířat. Především těch stovek milionů z nich, které každý rok trpí v klecích," řekl Buršík.

Klecové chovy způsobují podle odborníků zvířatům fyzické utrpení, chronický stres a ztrátu přirozených instinktů. Nedostatek pohybu u nich může vyvolat atrofii svalů nebo deformaci kostí. Stísněný prostor a nemožnost úniku před ostatními zvířaty také může vést ke vzájemnému napadání. Život ve sterilním prostředí bez podnětů znemožňuje zvířatům přirozené chování, například hrabání nebo popelení, což u nich vzbuzuje frustraci a podporuje stereotypní chování.

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TS

Tonda Selektoda

1.7.2026 19:45
To, jako vážně? Zákaz klecových chovů podpořilo 49 tisíc Čechů z 10.5 milionu našich obyvatel a 1.4 milionu Evropanů z celkových asi 450 milionů? A kvůli tomu ti aktivisté požadují zákaz chovů, kde je o ty nosnice řádně postaráno, a proto nesou čistá a kvalitní vejce?
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