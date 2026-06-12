https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havlicek-tresty-za-tyrani-zvirat-jsou-mirne-a-koalice-je-navrhuje-zvysit?utm_source=google.com
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Havlíček: Tresty za týrání zvířat jsou mírné a koalice je navrhuje zvýšit

12.6.2026 08:40 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Nicooografie / Pixabay
Současné tresty za týrání zvířat jsou mírné, a vládní koalice proto navrhuje zvýšení trestů i sankcí. Na otázky novinářů to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Návrh změny zákona, který je z koaliční dílny a ministr byl jedním z jeho iniciátorů, je podle něj ve Sněmovně a začíná legislativní proces.
 
Místopředseda ANO nedokázal říct, jak rychlé bude schvalování, ale nemyslí si, že je to téma, které bude opozice obstruovat.

"Zjednodušeně řečeno, chceme zvýšit spodní hranici trestu za týrání zvířat ze šesti na 12 měsíců, a pokud by došlo k usmrcení zvířete, tak by to podle návrhu už nebylo posuzováno jako přestupek, ale může to být posouzeno jako trestný čin," řekl. Automaticky s tím by se zvýšily také pokuty. "Takže jsme jednoznačně na straně těch, kteří to chtějí zpřísnit," doplnil.

Současný zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje týrání jako jednání, které zvířeti způsobuje bolest, utrpení či poškození zdraví. Stanovuje pokuty i tresty pro pachatele.

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