V Římě se rozhořela debata o tradičních koňských povozech. Jinde jsou už minulostí
Římští kočí se brání zákazu
V Římě doutná spor o koňské povozy zvané "botticelle" už léta. V současnosti má licenci pro turistické koňské povozy už jen 16 kočích - před zhruba deseti lety jich bylo téměř 40. Město se snaží zbývající kočí přimět k přechodu nabídkami licencí na taxi nebo elektrotaxi. Mnozí kočí to však odmítají s poukazem na to, že projížďky pro turisty jsou výnosnější, nebo přechod oddalují, aby dosáhli lepších podmínek. Ochránci zvířat naopak po nedávném kolapsu koně na mostě přes Tiberu požadují úplný zákaz.
Přísné kontroly ve Vídni
Ve Vídni patří zhruba 150 kočárů zvaných fiakry ke koloritu města. Pravidla pro tuto atrakci byla před několika lety zpřísněna. U turistů velmi oblíbené fiakry smějí jezdit jen mezi 11:00 a 22:00. Každé zvíře smí být nasazeno nejvýše 18 dní v měsíci. Zdravotní stav celkem asi 300 koní zapřahaných do fiakrů se přísně kontroluje. Od 35 stupňů mají koně kvůli vedru volno - provoz musí být zastaven. Právě tato teplotní hranice je ale sporná - ochránci zvířat požadují její snížení na 30 stupňů.
Praha: pro koně neúnosné podmínky
V Praze jsou projížďky koňským povozem v centru města od roku 2023 minulostí. Magistrát prosadil zákaz s odůvodněním, že tento způsob využívání koní je pro zvířata neúnosný: dlažba je tvrdá a v létě rozpálená, zvířata vdechují výfukové plyny z aut a pohyb je pro tato sociálně inteligentní zvířata navíc příliš jednotvárný.
Za zákaz fiakrů se zasazovala petice s názvem "Kůň není stroj", kterou podepsalo více než 16 000 lidí. Kočí naproti tomu poukazovali na dlouhou tradici jízd fiakrem v české metropoli. Existuje ale řada alternativ, mimo jiné okružní jízdy autobusy hop-on hop-off, projížďky veterány a historické tramvajové linky 41 a 42.
Elektrické kočáry na Mallorce
Také ve Španělsku jsou dny mnoha koňských povozů sečteny. Každý kůň, který se zhroutí vyčerpáním, zvyšuje tlak na kočí a úřady. Na Mallorce přešla obec Alcúdia už loni kompletně na elektrické kočáry. Přechod na elektrické kočáry bez zvířat a bez emisí plánuje i hlavní město ostrova Palma, kde je 28 licencí pro kočí. Většina těchto drobných podnikatelů je k tomu podle ostrovních médií připravena.
V Seville až do červeného stupně výstrahy
V dalších turistických baštách Španělska, jako jsou Barcelona, Madrid či Málaga, patří klasické koňské povozy minulosti. Místo nich tam fungují elektrické tuk-tuky, motokáry, které si turisté řídí sami, nebo prohlídky města na elektrokolech. Andaluská metropole Sevilla, kde bývá v létě obzvlášť horko, se naopak chce koňských povozů z důvodu tradice držet. Kočí musejí přerušit provoz až při nejvyšším červeném stupni výstrahy, který v horké Andalusii platí až od 44 stupňů.
Příliš mnoho tuk-tuků v Lisabonu
Portugalská metropole Lisabon je celkově už o krok dál, v dobrém i ve zlém. Koňské povozy tam už téměř nejsou, zato je ve městě mezitím tolik elektrických tuk-tuků, zpočátku vítaných s potleskem, že městská správa musela tvrdě zasáhnout. Nyní se snižuje počet licencí a v částech historického centra byly vydány zákazy jízdy a parkování.
Veterinární kontroly v Budapešti
V maďarské metropoli Budapešti není turistických koňských povozů mnoho. Na stanovištích v Hradní čtvrti a na Náměstí Hrdinů nabízí odhadem kolem 20 koňských spřežení projížďky historickou palácovou čtvrtí nebo městským lesíkem za Náměstím Hrdinů. Proto se tam nevedou ani žádné znatelné debaty o dopravních komplikacích či dobrých životních podmínkách zvířat. Přesto je toto řemeslo regulováno městskou vyhláškou, která předepisuje i pravidelné veterinární kontroly koní.
Mezi průkopníky: Brusel
V Bruselu sázejí už zhruba dva roky na elektromotor místo koně. Po vytrvalé kritice využívání koní k turistickým účelům zavedla belgická metropole v roce 2024 elektrické kočáry. Elektrická vozidla jezdí centrem města rychlostí až 25 kilometrů v hodině a vzhledem se až na volant a světlomety velmi podobají klasickým kočárům. Milionové město oblíbené u turistů s tímto projektem platilo za průkopníka. V Bruggách naproti tomu kočáry tažené koňmi ještě jezdí - od 30 stupňů ale mají zvířata kvůli vedru volno.
V Athénách chybí nová generace kočích
V řecké metropoli jezdily koňské povozy naposledy už jen v elegantním předměstí Kifisia - a nyní zmizely i odtud. Dva poslední staří kočí si předtím stěžovali, že jejich děti nechtějí řemeslo převzít.
Jinak je tomu na Krétě, kde řecký svaz na ochranu zvířat PFPO požaduje po úřadech větší ochranu kočárových koní ve starém benátském přístavu města Chania. Ochránci zvířat uvádějí, že se na ně opakovaně obracejí znepokojení občané; zvířata podle nich nejsou chována v odpovídajících podmínkách a při vlnách veder by se měly uskutečňovat důkladnější kontroly. Ochrana zvířat je podle PFPO koneckonců také projevem kultury a věcí dobrého jména země.
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