Veterináři budou kontrolovat, zda chovatelé v horku zajišťují zvířatům dost vody
Podle veterinářů musí každý chovatel také sledovat vývoj počasí a včasně reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je v případě extrémních teplot vhodné zvířata chladit, například mlžícím systémem, tvrdí veterináři.
"Ve stájích, kde může teplota stoupat vysoko, by měla být zajištěna ventilace. V případě, že je v chovu používán umělý větrací systém, je nutné, aby chovatel v případě výpadku energie byl schopen zajistit činnost pomocí náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici a pravidelně kontrolovat jejich funkčnost," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Vysoké venkovní teploty představují významnou zátěž pro hospodářská zvířata i při přepravě. Dopravci a organizátoři přepravy musí podle veterinářů cestu se zvířaty naplánovat tak, aby zvířata měla zajištěné dostatečné proudění vzduchu a přístup k vodě.
Na dostatek vody by neměli zapomínat ani lidé cestující se psy, s kočkami či jinými domácími zvířaty. Zejména při delší cestě je nezbytné dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře napít a proběhnout, připomínají veterináři. Lidé by podle nich měli zvířata chránit před přímým slunečním zářením a při vysokých teplotách zajistit jejich ochlazování. "V některých případech se, bohužel, stále občas vyskytují případy, kdy majitelé nechávají svá zvířata na přímém slunci v autě. Teploty ve vozidle mohou během krátké doby přesáhnout i 50 stupňů Celsia, což ohrožuje zdraví, v některých případech i život zvířete," uvedli veterináři.
V horkém počasí je podle nich nejlepší omezit cestování na minimum a nebrat zvíře na dovolenou do teplých oblastí, pokud je možné zajistit mu péči doma.
V případě přehřátí doporučují veterináři ochlazovat zvíře vlažnou vodou, umístit ho do stínu a zajistit mu dostatek vody, poté by měli majitelé či chovatelé vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Veterinární správa také radí venčit psy ráno a večer, kdy jsou teploty nižší. Lepší je vyhnout se rozpálenému asfaltu nebo betonu a dát přednost například trávníku, kde nehrozí popálení psích tlapek.
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