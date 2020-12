Aktivisté žádali u úřadu vlády podporu pro vyšší ochranu klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fridays for Future / Fridays for Future / Facebook.com Průvod byl vyvrcholením ranní série demonstrací a happeningů před budovami ministerstev.

Desítky členů ekologických a dalších neziskových organizací dnes dopoledne na demonstraci před budovou úřadu vlády v Praze vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby na zasedání Evropské rady v tomto týdnu podpořil vyšší cíle v ochraně klimatu. Asi 40 aktivistů tam přišlo v průvodu od Rudolfina. Průvod byl vyvrcholením ranní série demonstrací a happeningů před budovami ministerstev.

Demonstranti měli transparenty s nápisy "Změna klimatu škodí zdraví", "Konec keců, konec uhlí teď" nebo "Města budou udržitelná, nebo mrtvá". Členové hnutí Greenpeace v maskách čertů vystavili transparent "Vítejte v klimatickém pekle".

Babiš by měl podle aktivistů na dvoudenním summitu Evropské rady, který začíná ve čtvrtek, podpořit snížení emisí do roku 2030 o 65 procent. Zatímco původní záměr EU počítal se snížením emisí o 40 procent proti hodnotám z roku 1990, Evropská komise v září navrhla snížení o 55 procent. Evropský parlament pak v říjnu odhlasoval cíl, aby se emise v EU během následující dekády zredukovaly o 60 procent. Některé návrhy ale počítají se zohledněním takzvaných propadů, což je množství emisí, které zachytí lesy a další ekosystémy. To je podle aktivistů jen trik, kterým se mohou některé státy ze snižování emisí vyvléknout. Požadují proto, aby se propady nebraly v potaz.

Během ranních protestů se členové Greenpeace v maskách čertů pokusili vyvěsit z balkonu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) transparent s nápisem Kdo uhlí těží, do pekla běží. Zabránila jim v tom policie. Během neohlášené akce nakonec transparent rozvinuli před budovou úřadu. Podle policejní mluvčí Violety Siřišťové se věc obešla bez narušení veřejného pořádku, protože aktivisté uposlechli výzev policistů. Policie tak nikoho nezadržela.

Premiér Babiš má možnost složit reparát, řekl dnes ČTK Jan Freidinger z Greenpeace. "Říkal, že jsme best in covid, to nám nějak nevyšlo, můžeme být best in climate, to nám může vyjít. Takže chceme po premiérovi, aby znovu otevřel cíl 65 procent v debatě na jednání Evropské rady," dodal v narážce na dřívější premiérova slova k epidemii koronaviru. Zástupci Hnutí Duha už dříve vyzvali k tomu, aby Babiš odmítl variantu z dílny Evropské komise se snížením emisí o 55 procent, která dovoluje započítat "propady".

Neohlášený protestní piknik připravila organizace Extinction Rebellion před ministerstvem dopravy, vyzývala k výraznější podpoře železniční dopravy oproti silniční, uvedla za organizaci Gabriela Kleinová. Na ohlášené akci před ministerstvem zdravotnictví členové Doctors for Future (Lékaři za budoucnost) rozložili lehátko s figurínou člověka a vystavili seznam nemocí, které podle nich podporuje klimatická změna. Hnutí Duha u ministerstva zemědělství požadovalo změnu zemědělské politiky státu, která podle nich podporuje velkokapacitní výrobu.

Zástupci hnutí Nesehnutí a sdružení Automat před budovou ministerstva pro místní rozvoj žádali promítnutí klimatických cílů do stavebního zákona a územních plánů měst. Organizace Limity jsme my demonstrovala u ministerstva životního prostředí a Amnesty International před budovou ministerstva zahraničních věcí.

