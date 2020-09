Aktivistky opustily rypadlo v lomu ve Vršanech u Mostu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Sommersová / Greenpeace Ekologičtí aktivisté tento týden protestovali proti těžbě uhlí na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli nejen do lomu Vršany, ale demonstrovali i před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu.

Čtyři ekologické aktivistky opustily v sobotu večer kolem 20:00 rypadlo v lomu ve Vršanech u Mostu, který obsadily ten den ráno. ČTK to potvrdila Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Energy, která lom vlastní. Těžební firma bude podle ní po aktivistech vymáhat způsobenou škodu.

"Ještě škody vyčíslené nemáme. Bude se muset udělat důkladná prohlídka všech technologií, na kterých (aktivisté) byli nebo kolem kterých se pohybovali, ale určitě to bude v řádech statisíců. Budeme ji vymáhat po všech, kteří škodu způsobili," uvedla Maříková. Kromě čtyř aktivistek, které obsadily rypadlo, do lomu v sobotu vniklo dalších 105 lidí. Policie je po několika hodinách zadržela kvůli přestupkovému jednání a propustila po zjištění totožnosti.

Aktivistky ze skupiny Vzpoura koťátek v sobotu ráno obsadily skrývkový stroj, který byl v chodu. Těžební společnost musela zastavit těžbu. Podle Maříkové bude těžba obnovená nejdřív v pondělí. "Musíme zkontrolovat všechny technologie, než je opět spustíme," dodala.

Ekologičtí aktivisté v sobotu protestovali proti těžbě uhlí na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli nejen do lomu Vršany, ale demonstrovali i před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu. Demonstraci společně svolalo 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.

