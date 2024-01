Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Руслан Бурангулов / Wikimedia Commons Na loňském protestu proti ilegální těžbě zlata, která ničí půdu a způsobuje znečištění vod, Alsynov podle BBC hovořil o tom, že zatímco Baškirové bojují na Ukrajině, ve vlasti jim berou jejich zem. Arméni, Rusové, Tataři, kteří ničí těžbou zlata přírodu, si pak odjedou domů, zatímco následky těžby pocítí místní, kteří se nemohou nikam přestěhovat, protože jejich vlast je tady.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Baškirského aktivistu Faila Alsynova, který brání místní přírodu před těžaři, odsoudil ruský soud ke čtyřem letům ve vězeňském táboře. Formálně byl shledán vinným z šíření nenávisti kvůli vystoupení na loňské demonstraci proti těžbě zlata v Baškortské autonomní republice v ruském Povolží, uvedla dnes stanice BBC. Odsouzení aktivisty provázel podle nezávislých médií nevídaně mohutný protest, který přerostl v potyčky s policií.

Vězeňský vůz s odsouzencem dosud nemohl odjet od budovy soudu, protože před soudem se shromáždilo několik tisíc lidí a vypukly potyčky s policejní těžkooděnci. Na místě jsou ranění, přijela sanitka vylíčila stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Policisté použili slzný plyn a bili demonstranty obušky, uvedla agentura Reuters. Na sociálních sítích se podle ní šíří video se ženou prosící policisty, aby přestali bít osobu bezvládně ležící na zemi. "Svobodu!", "Hanba!" a "Faile, jsme s tebou!" skandoval předtím na demonstraci dav. V městečku Bajmak, kde se soud konal a které leží asi 1400 kilometrů na východ od Moskvy, úřady podle místních vypnuly internet.

Verdikt měl být původně vynesen už v pondělí, ale ohlášení rozsudku soud o dva dny odložil poté, co už v pondělí přišla protestovat asi tisícovka lidí, poznamenal server Meduza a dodal, že dnes podle očitých svědků dorazilo několikanásobně více demonstrantů. Místní úřady podle BBC ani demonstraci, ani potyčky s policií nekomentovaly.

Velké protesty v Rusku jsou mimořádně vzácné kvůli riziku zatčení na shromážděních, která úřady považují za nepovolené. Za poslední dva roky byly zadrženy tisíce lidí za to, že se postavili proti válce na Ukrajině, poznamenala v této souvislosti agentura Reuters. Dodala, že doba je pro úřady citlivá, protože začíná kampaň před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Vladimir Putin uchází o dalších šest let v Kremlu. O Putinově znovuzvolení se nepochybuje, ale analytici předpokládají tlak na šéfa autonomní republiky, aby udržel situaci v klidu a nepůsobil Kremlu problémy.

Odsouzený se pozastavil nad tím, že soud vynesl přísnější verdikt, než jaký žádal prokurátor. Alsynov také slíbil, že se odvolá.

Na loňském protestu proti ilegální těžbě zlata, která ničí půdu a způsobuje znečištění vod, Alsynov podle BBC hovořil o tom, že zatímco Baškirové bojují na Ukrajině, ve vlasti jim berou jejich zem. Arméni, Rusové, Tataři, kteří ničí těžbou zlata přírodu, si pak odjedou domů, zatímco následky těžby pocítí místní, kteří se nemohou nikam přestěhovat, protože jejich vlast je tady.

Aktivistu začali stíhat poté, co si na něj stěžoval osobně šéf autonomní republiky Radij Chabirov. Alsynov podle něj štve místní obyvatele proti představitelům arménského, ruského a tatarského národa. V tomto duchu pak vyzněl i znalecký posudek. Aktivistovi stoupenci věří, že jej úřady pronásledují z pomsty za to, že před lety překazil plány na těžbu z hory Kuštau, vyhlášené následně za přírodní rezervací. Alsynov se účastnil patrně všech ekologických demonstrací v republice a také se zasazoval za zachování baškirského jazyka.

Není to první odsouzený aktivista v autonomní republice. Loni v prosinci soud v Ufě poslal na pět let do vězeňského tábora Ramilu Saitovovou za to, že natočila video, ve kterém vyzývala mobilizované rezervisty, aby neválčili proti Ukrajině, dodala BBC.

reklama