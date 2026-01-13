Albánii po povodních zaplavily tuny plastového odpadu
Šlo o reakci na polemiku, která zasáhla balkánskou zemi v souvislosti se zvládáním povodní, které místní úřady označují za katastrofální. Vyžádaly si jednoho mrtvého a tisíce lidí připravily o domovy i elektřinu. Tělo muže bylo ve čtvrtek nalezeno v okolí Drače.
Od začátku ledna bylo zaplaveno více než 14 000 hektarů pozemků a nejméně 1200 domů. Živel místy poškodil přehrady a některé oblasti ve střední části země i dnes zůstávají pod vodou.
"Letos to byla skutečná katastrofa, koryto řeky bylo úplně nacpané plastovým odpadem, který sem voda přinesla při povodních," řekl AFP Ramazan Malushi, obyvatel dračské čtvrti Shkozet při pobřeží Jadranu.
Při předchozí bouři na začátku prosince se tuny plastového odpadu vyplavily na pláž severoalbánského letoviska Velipoja a mořské proudy ho následně dopravily až do chorvatského Dubrovníku.
"S klimatickými změnami jsou v Albánii povodně stále častější," vysvětluje Ferdinand Bego, profesor biologie na Univerzitě v Tiraně.
K hromadění plastů v albánských vodách přispívá i skutečnost, že stát či místní samosprávy nejsou schopny tyto odpady recyklovat. Nedostatečný je také svoz odpadu - lidé ho často vyhazují na černé skládky, kterých jsou v zemi tisíce. Podle Bega zpracuje Albánie pouze 15 procent plastového odpadu, zatímco zbývajících 85 procent končí v přírodě.
"Řeky a toky jsou zavaleny stovkami tun odpadu, který znečišťuje všechny ekosystémy - půdu, vodu i vzduch - s vážnými dopady na zdraví," dodává profesor.
Zřejmé je to na první pohled v několika regionech, kde již voda opadla: Naplavené láhve, pantofle, plastové tašky či hračky jsou všudypřítomné.
Albánie, která se snaží prezentovat jako nová turistická destinace, nedávno přijala národní strategii v oblasti energetiky a klimatu. Změny se chystají také v trestním zákoníku s cílem přísněji trestat poškozování životního prostředí.
