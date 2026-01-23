Sarajevo mělo po dva dny nejvíce znečištěné ovzduší na světě
Bosenská metropole má přibližně 400 000 obyvatel a je obklopena horami. Nárůsty znečištění jsou tu časté zejména v obdobích teplotní inverze, kdy se nad vrstvou studeného vzduchu tvoří vrstva teplého vzduchu, která působí jako víko. Vytápění dřevem a uhlím je spolu se zastaralým vozovým parkem v ulicích největším zdrojem těchto emisí.
Podle švýcarské monitorovací společnosti dosáhly koncentrace jemných prachových částic (PM2,5) v Sarajevu 299,3 mikrogramu na metr krychlový, což podle agentury AFP představuje výrazné překročení denního limitu expozice podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).
PM2,5 je polétavý prach o průměru 2,5 mikrometru. Jde o karcinogenní mikročástice dostatečně malé na to, aby pronikly do krevního oběhu.
Už ve čtvrtek dopoledne dosáhl index kvality ovzduší v bosenském hlavním městě hodnoty až 462, což jej zařadilo do nejhorší kategorie "nebezpečné".
"Na většině monitorovacích stanic v Sarajevu průměrné denní koncentrace PM10 překročily 200 mikrogramů na metr krychlový. Konkrétně to bylo mezi 230 a 270 mikrogramy na metr krychlový. Jde o sezónní rekordy," řekl AFP Enis Krečinić ze sarajevského meteorologického ústavu a upřesnil, že přijatelná hranice je 50 mikrogramů na metr krychlový.
