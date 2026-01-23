https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sarajevo-melo-po-dva-dny-nejvice-znecistene-ovzdusi-na-svete
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Sarajevo mělo po dva dny nejvíce znečištěné ovzduší na světě

23.1.2026 19:28 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Marco Fieber / Flickr.com
Bosenská metropole Sarajevo se dnes druhý den po sobě umístila na prvním místě žebříčku nejvíce znečištěných měst světa. Rekordní koncentrace jemných částic vedla úřady k vyhlášení stavu pohotovosti, vyplývá z údajů švýcarské společnosti IQ Air, která měří znečištění ovzduší po celém světě.
 
Hlavní město Bosny a Hercegoviny tak v míře znečištění porážela i asijské megapole jako Dháka a Dillí, které jsou známé obtížně dýchatelným vzduchem. Dnes večer se už Dháka podle webu IQ Air dostala do čela žebříčku před Sarajevo. V popředí žebříčku znečištění jsou i některá další balkánská a středoevropská města.

Bosenská metropole má přibližně 400 000 obyvatel a je obklopena horami. Nárůsty znečištění jsou tu časté zejména v obdobích teplotní inverze, kdy se nad vrstvou studeného vzduchu tvoří vrstva teplého vzduchu, která působí jako víko. Vytápění dřevem a uhlím je spolu se zastaralým vozovým parkem v ulicích největším zdrojem těchto emisí.

Podle švýcarské monitorovací společnosti dosáhly koncentrace jemných prachových částic (PM2,5) v Sarajevu 299,3 mikrogramu na metr krychlový, což podle agentury AFP představuje výrazné překročení denního limitu expozice podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

PM2,5 je polétavý prach o průměru 2,5 mikrometru. Jde o karcinogenní mikročástice dostatečně malé na to, aby pronikly do krevního oběhu.

Už ve čtvrtek dopoledne dosáhl index kvality ovzduší v bosenském hlavním městě hodnoty až 462, což jej zařadilo do nejhorší kategorie "nebezpečné".

"Na většině monitorovacích stanic v Sarajevu průměrné denní koncentrace PM10 překročily 200 mikrogramů na metr krychlový. Konkrétně to bylo mezi 230 a 270 mikrogramy na metr krychlový. Jde o sezónní rekordy," řekl AFP Enis Krečinić ze sarajevského meteorologického ústavu a upřesnil, že přijatelná hranice je 50 mikrogramů na metr krychlový.

Dále čtěte |
