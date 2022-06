Elektromobily by do roku 2028 mohly získat třetinový podíl na trhu, uvádí AlixPartners

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Podíl elektromobilů na globálním prodeji aut by se díky růstu poptávky na většině velkých trhů mohl do roku 2028 vyšplhat na 33 procent. Předpověděla to poradenská společnost AlixPartners. Dodala, že do roku 2035 by tento podíl mohl vystoupit na 54 procent. V loňském roce činil podíl elektromobilů na globálním trhu s automobily necelých osm procent a v letošním prvním čtvrtletí necelých deset procent, napsala agentura Reuters.

Podle společnosti AlixPartners se předpokládá, že automobilky a jejich dodavatelé v letech 2022 až 2026 investují do elektromobilů a baterií minimálně 526 miliard dolarů (přes 12 bilionů Kč).

Mark Wakefield z firmy AlixPartners uvedl, že přechod automobilového průmyslu od vozidel se spalovacím motorem k elektromobilům si vyžádá "drastické změny", a to nejen u továren a pracovníků, ale v celém pojetí práce. Upozornil rovněž, že náklady na suroviny jsou u elektromobilů více než dvojnásobné ve srovnání s auty se spalovacím motorem.

reklama