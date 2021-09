Alternativní Nobelovu cenu obdržel ruský aktivista i indická ekologické organizace

Zdroj | Right Livelihood Laureáti Ceny za správný život (Right Livelihood Award).

Tři aktivisté z Kamerunu, Ruska a Kanady byli spolu s ekologickou organizací z Indie vyznamenáni takzvanou alternativní Nobelovou cenou. O letošních držitelích Ceny za správný život (Right Livelihood Award) informovala agentura AP.

Jedním vyznamenaným se stal ruský bojovník za lepší životní prostředí Vladimir Slivjak, který založil ekologickou organizaci Ecodefense a který vede v Rusku kampaň proti uhelnému a jadernému průmyslu.

Cenu dostala i kanadská bojovnice za práva původních obyvatel Freda Husonová z domorodého kmene Wet’suwet’en. Cena je "za neohrožené odhodlání vrátit svému lidu jeho kulturu a bránit jeho půdu proti ničivým projektům výstavby plynovodů".

Další z oceněných je mírová aktivistka Marthe Wandouová, která od 90. let pracuje na předcházení sexuálnímu násilí na dívkách v oblasti Čadského jezera v Kamerunu, kde civilisté trpí útoky islamistické skupiny Boko Haram. Wandouová se rovněž angažuje v péči o oběti násilností.

Čtvrtým letošním laureátem alternativní Nobelovy ceny je organizace LIFE (Legal Initiative for Forest and Environment) sídlící v Indii. Poskytuje právní pomoc zranitelným komunitám, aby dokázaly čelit zájmům mocných a měly hlas v rozhodovacích procesech, uvedla nadace, která ocenění udílí.

Vyznamenaní aktivisté podle nadace dokazují, že tváří v tvář zhoršující se klimatické krizi, mocným vládním a korporátním zájmům, a dokonce i teroristickým hrozbám je solidarita klíčem k lepší budoucnosti pro všechny.

Na ocenění letos bylo nominováno rekordních 206 uchazečů z 89 zemí, uvedla nadace. Laureáti, kteří byli vyhlášeni dnes ve Stockholmu, obdrží každý milion švédských korun (téměř 2,5 milionu Kč). Slavnostní předání cen se uskuteční virtuálně 1. prosince.

Alternativní Nobelovy ceny, oficiálně nazvané Right Livelihood Awards, se udílejí od roku 1980 na popud německo-švédského filantropa Jakoba von Uexkülla. Oceňováni jsou lidé a organizace za zásluhy o spravedlnost, mír a životní prostředí. Peníze provázející ocenění nemůže žádný z laureátů použít pro osobní účely, musí je investovat do činnosti, za kterou byl oceněn. Alternativní Nobelovy ceny jsou také do jisté míry vnímány jako kritika tradičních Nobelových cen.

