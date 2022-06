Alžírsko odmítlo, že chce přerušit obchodování se Španělskem, plyn dodá

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PxHere

Alžírsko odmítlo tvrzení, že se chystá přerušit obchodní vztahy se Španělskem. Podle jeho velvyslanectví v Bruselu se jedná o výmysl, napsala agentura AP. I nadále bude Španělsku dodávat plyn. O zablokování obchodu v uplynulých dnech informovaly bankovní asociace a oficiální média poté, co Alžír ve středu ohlásil vypovězení smlouvy o dobrém sousedství s Madridem.

Prohlášení alžírská diplomacie zveřejnila poté, co v pátek ráno šéf unijní diplomacie Josep Borrell a místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis uvedli, že přerušení obchodu se Španělskem může porušit smlouvy mezi EU a Alžírskem. V nich se severoafrická země zavázala, že nebude postupovat diskriminačně proti členským státům.

Alžírská bankovní asociace ve středu informovala, že zablokuje bankovní převody z a do Španělska. O zablokování obchodu se Španělskem informovala ve čtvrtek i státní média. Alžírské velvyslanectví pak v Bruselu uvedlo, že zákaz obchodu s Madridem "existuje jen v myslích těch, kteří o něm mluví".

Alžírsko také uvedlo, že "naplní všechny smluvní povinnosti" ohledně dodávek plynu. Severoafrická země je se čtyřicetiprocentním podílem největší dovozcem této komodity do Španělska.

Madrid oficiálně prohlášení Alžíru nekomentoval. Podle deníku El País se ale španělská diplomacie domnívá, že Alžírsko ze svých předchozích postojů "vycouvalo". Hrozba, že země přeruší obchodní styky, nebyla podle Madridu smyšlená. Již ve čtvrtek měly španělské firmy problémy uskutečnit bankovní transakce do Alžírska.

Vztahy mezi oběma zeměmi se výrazně ochladily poté, co Madrid zaujal nový postoj k otázce Západní Sahary. Španělský premiér Pedro Sánchez v březnu ohlásil, že Madrid podporuje rozsáhlou autonomii této oblasti pod marockou správou. Alžírsko místo toho podporuje frontu Polisario, která usiluje o samostatnost Západní Sahary na Maroku. Podle rezoluce OSN by obyvatelé měli rozhodnout o statusu oblasti v referendu, které se ale kvůli sporům s Rabatem dosud neuskutečnilo. Již v polovině března z Madridu odcestoval na konzultace do vlasti alžírský velvyslanec.

