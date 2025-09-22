https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analytici-cenovy-strop-na-povolenky-snizi-rust-cen-o-pulku-presto-bude-citelny
Analytici: Cenový strop na povolenky sníží růst cen o půlku, přesto bude citelný

22.9.2025 01:30 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zastropování cen emisních povolenek v systému ETS 2 zdražování pohonných hmot a vytápění pro domácnosti nezastaví, jen zmírní. Tvrdí to analytici oslovení ČTK. Cenový strop na povolenky podle nich ztlumí současné riziko růstu cen zhruba na polovinu. Náklady průměrné domácnosti na vytápění ovšem i tak stoupnou o tisíce korun za rok. Za pohonné hmoty si pak motoristé připlatí dvě až tři koruny za litr.
 
Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek v televizi CNN Prima News uvedl, že Evropská komise vyhoví návrhu České republiky a dalších států a připraví návrh na zastropování cen nových emisních povolenek na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty. Rozhodnutí označil za velký úspěch, byť českým cílem je tyto emisní povolenky vůbec nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat většinu.

Stanovení tvrdého cenového stropu v novém systému emisních povolenek na úrovni 45 eur za povolenku podle ekonoma XTB Pavla Peterky sice sníží hrozící růst cen o polovinu, přesto očekává citelné zdražení pohonných hmot i vytápění. Podle jeho odhadů by si tak domácnosti mohly i přes zastropování cen připlatit tisíce korun ročně.

Při dodržení cenového stropu povolenky pro domácnosti podle Peterky lze očekávat zdražení o 2,50 Kč na litr u benzinu a zhruba o tři koruny na litr nafty. U plynu Peterka předpokládá růst cen o zhruba šest procent, což by zvedlo náklady na vytápění v bytech o tisíce korun ročně. V případě uhlí pak očekává růst cen o 19 procent. Pro průměrnou domácnost v rodinném domě, která za rok spálí asi čtyři tuny uhlí na topení a ohřev vody, by to znamenalo dodatečné náklady kolem 6000 korun za rok.

Vyjednání cenového stropu na povolenky tak Peterka považuje za alespoň dílčí úspěch. "Riziko ale je, že se časem z tvrdého stropu stane opět strop měkký a vyšší dopad do cen by přišel akorát se zpožděním," dodal.

Zastropování cen emisních povolenek v systému ETS 2 je podle spoluzakladatele společnosti Electree Rubena Marady pozitivním krokem, protože dává trhu jistotu a brání extrémním výkyvům. "Samo o sobě ale nezaručí levnější energie - povolenka je jen částí konečné ceny, kde rozhodují i ceny paliv, distribuce a situace na velkoobchodním trhu," řekl. Krátkodobě tak podle něj může cenový strop tlumit prudké zdražování, ale dlouhodobě se podle Marady vyšší náklady spojené s dekarbonizací a transformací energetiky stejně postupně promítnou do cen pro domácnosti i firmy.

Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádají jeho změny.

