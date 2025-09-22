Analytici: Cenový strop na povolenky sníží růst cen o půlku, přesto bude citelný
Stanovení tvrdého cenového stropu v novém systému emisních povolenek na úrovni 45 eur za povolenku podle ekonoma XTB Pavla Peterky sice sníží hrozící růst cen o polovinu, přesto očekává citelné zdražení pohonných hmot i vytápění. Podle jeho odhadů by si tak domácnosti mohly i přes zastropování cen připlatit tisíce korun ročně.
Při dodržení cenového stropu povolenky pro domácnosti podle Peterky lze očekávat zdražení o 2,50 Kč na litr u benzinu a zhruba o tři koruny na litr nafty. U plynu Peterka předpokládá růst cen o zhruba šest procent, což by zvedlo náklady na vytápění v bytech o tisíce korun ročně. V případě uhlí pak očekává růst cen o 19 procent. Pro průměrnou domácnost v rodinném domě, která za rok spálí asi čtyři tuny uhlí na topení a ohřev vody, by to znamenalo dodatečné náklady kolem 6000 korun za rok.
Vyjednání cenového stropu na povolenky tak Peterka považuje za alespoň dílčí úspěch. "Riziko ale je, že se časem z tvrdého stropu stane opět strop měkký a vyšší dopad do cen by přišel akorát se zpožděním," dodal.
Zastropování cen emisních povolenek v systému ETS 2 je podle spoluzakladatele společnosti Electree Rubena Marady pozitivním krokem, protože dává trhu jistotu a brání extrémním výkyvům. "Samo o sobě ale nezaručí levnější energie - povolenka je jen částí konečné ceny, kde rozhodují i ceny paliv, distribuce a situace na velkoobchodním trhu," řekl. Krátkodobě tak podle něj může cenový strop tlumit prudké zdražování, ale dlouhodobě se podle Marady vyšší náklady spojené s dekarbonizací a transformací energetiky stejně postupně promítnou do cen pro domácnosti i firmy.
Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádají jeho změny.
