https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-odklad-ets-2-neni-dostatecny-nova-vlada-bude-pozadovat-uplne-odstoupeni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Babiš: Odklad ETS 2 není dostatečný, nová vláda bude požadovat úplné odstoupení

10.12.2025 14:25 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 10
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ALDE / Flickr
Odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný. Nová vláda přijme usnesení, v němž bude požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2. ČTK to sdělil designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Evropská unie se podle něj rozhodla pokračovat v dalším navyšování zelených ambici místo toho, aby se nejprve vypořádala s negativními dopady Green Dealu.
 
Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

"Jako nová vláda přijmeme usnesení, ve kterém budeme požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2, které by nám zdražily benzin i vytápění. Máme připraveny příslušné pozměňovací návrhy. Budeme chtít posunout zemní plyn a jádro v taxonomii, zrušit zbytečné reportovací povinnosti atd.," poznamenal Babiš.

Pravděpodobný budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ČTK řekl, že se jedná o potvrzení, že EU nechápe rozměr problému současné Evropy. "Cíl 90 procent fakticky zpřísňuje evropskou klimatickou politiku a urychluje proces ekonomického rozkladu unie. Zdroj příjmů, kterým je privátní sektor, postupně oslabuje a EU se postupně stává nekonkurenceschopným regionem," uvedl.

Posun ETS 2 považuje za kosmetickou změnu. "Šidítko, které v konečném dopadu nic neřeší. Naopak, devadesátiprocentní závazek znamená tlak na vyšší cenu jak ETS 2, tak ETS 1. Nevítězí ekologové, ale lobbisté a prohrává byznys a zdravý rozum," dodal Havlíček.

Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kouřící komín na domě Foto: Depositphotos Analytici: Odklad ETS 2 dá více času k přípravě, na zdražování to ale nic nemění Z komína na střeše vily vychází hustý kouř Foto: Depositphotos Evropská komise schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS2 Rekonstrukce domu Foto: DyziO Shutterstock Ekologové: Odklad nového systému emisních povolenek by měla ČR využít k přípravě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

sv

s v

10.12.2025 14:57
Odstoupit by měl pokrytec a podepisovač green dealu bureš.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

10.12.2025 18:47 Reaguje na s v
a co tím získáte?
Odpovědět
sv

s v

10.12.2025 22:04 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jistě s agentem burešem nezískáme nic .... respektive jen další poklonkování v Bruselu za účelem dalších penězovodů do burešovy kapsy.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.12.2025 06:22 Reaguje na s v
jste blázen.
Odpovědět
sv

s v

11.12.2025 11:40 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Fakta ti nejdou pod čumák.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

11.12.2025 08:02 Reaguje na s v
Měl jsem za to, že jsme si už vyjasnili, kdo co kdy podepsal a kdo komu za ty podpisy blahopřál. Doufám, že respekrujete demokracii a výsledky demokratických voleb a nestojíte v jednom šiku s těmi co si myslí, že jen oni mají právo rozhodovat kdo bude, nebo nebude premiér nebo ministr.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.12.2025 16:35
Ano, likvidace emisních povolenek je jediný správný cíl.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.12.2025 16:54 Reaguje na Jan Šimůnek
1* !
Odpovědět
sv

s v

10.12.2025 22:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Sliby se slibují... lžirgil je přežvykuje... a blázni se radují.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 12:27 Reaguje na s v
Fiala: Odklad ETS 2 je úspěch, cílem musí být systém povolenek zrušit. I Fiala.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist