Babiš: Odklad ETS 2 není dostatečný, nová vláda bude požadovat úplné odstoupení
"Jako nová vláda přijmeme usnesení, ve kterém budeme požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2, které by nám zdražily benzin i vytápění. Máme připraveny příslušné pozměňovací návrhy. Budeme chtít posunout zemní plyn a jádro v taxonomii, zrušit zbytečné reportovací povinnosti atd.," poznamenal Babiš.
Pravděpodobný budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ČTK řekl, že se jedná o potvrzení, že EU nechápe rozměr problému současné Evropy. "Cíl 90 procent fakticky zpřísňuje evropskou klimatickou politiku a urychluje proces ekonomického rozkladu unie. Zdroj příjmů, kterým je privátní sektor, postupně oslabuje a EU se postupně stává nekonkurenceschopným regionem," uvedl.
Posun ETS 2 považuje za kosmetickou změnu. "Šidítko, které v konečném dopadu nic neřeší. Naopak, devadesátiprocentní závazek znamená tlak na vyšší cenu jak ETS 2, tak ETS 1. Nevítězí ekologové, ale lobbisté a prohrává byznys a zdravý rozum," dodal Havlíček.
Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.
