zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Analytici: Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

16.9.2025 09:15 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 3
Bedýnka se zeleninou
Bedýnka se zeleninou
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | kazoka / Shutterstock
Strany kandidující do říjnových sněmovních voleb podle odborníků často slibují nereálné zlevnění potravin. Zavazují se také ke snížení byrokracie, což podle odborníků reálné je. Chybí jim ale plány k naplnění slibů, řekli ČTK agrární analytik Petr Havel a agrární ekonom z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. Podle Havla vychází řada názorů neparlamentních kandidujících stran z populistických a neověřených dat.
 
"Zástupci neparlamentních stran, například Stačilo!, Přísaha, Motoristé, v diskusích se zemědělci prokazují velkou neznalost oborové problematiky, řada názorů vychází z populistických, ale neověřených dat," řekl Havel. Zmínil například Stačilo!, které varuje před nadměrnými dovozy z Ukrajiny nebo nerovnými zemědělskými dotacemi v ČR oproti jiným zemím, což se ale podle něj nezakládá na pravdě.

"Každý volební program je tak trochu kompromis, musí tak nějak reflektovat ideologii daného politického subjektu a zároveň musí být dostatečně populistický na to, aby oslovil voliče," uvedl Maier.

Havel zmínil, že SPD se dosud nezúčastnilo předvolebních diskusí o zemědělství, což podle něj značí nižší zájem o resort. "Je to ale právě SPD, která slibuje nižší ceny potravin, což je jeden z nereálných slibů, který v menší či větší míře zmiňují všechny strany současné opozice," řekl Havel. SPD v programu píše, že bude usilovat o to, aby se českým zemědělcům vyplatilo vyrábět doma a aby měli spotřebitelé dostupné, kvalitní a cenově přijatelné potraviny z domácích zdrojů. Maier ale poukázal na to, že SPD neuvádí, jak k nižším cenám potravin přispěje.

Za reálný slib Havel naopak považuje snižování byrokracie, což mají ve svých programech uvedené téměř všechny strany. Maier ale poukázal na to, že některé body z programu ANO, třeba zřízení potravinového ombudsmana nebo kontrola dovozů, naopak představují riziko nárůstu administrativy. ANO se přitom zavazuje ke snížení byrokracie o 30 procent. ANO pak podle Maiera klade největší důraz ze všech stran na potravinovou soběstačnost, uzavření před konkurencí by ale mohlo znamenalo růst cen pro spotřebitele.

Motoristé sobě, SPD, Stačilo! či ANO podporují model, kdy dotace dostávají zemědělci, kteří něco skutečně vypěstují nebo vyprodukují, ne ti, kteří jen vlastní půdu. Havel pak upozornil, že v kontextu snižování evropských dotací jsou to právě podpory spojené s ochranou přírody, které budou moct farmáři čerpat.

Ohledně přístupu k ochraně přírody a klimatickým změnám se strany neshodnou. SPD, ANO, Stačilo! i Motoristé hovoří o zrušení Green Dealu, tedy Zelené dohody pro Evropu. Naopak nejvstřícnější jsou k potřebám ochrany přírody a krajiny podle Havla Piráti, adaptací na klimatickou změnu se zabývá i STAN. "Obojí je potřebné a v praxi jde jen o to, aby zemědělcům a krajině nepřinesly více škod než užitku," řekl Havel. Maier dodal, že Piráti se vůbec nejvíce vymezují proti holdingům v zemědělství, a vytknul jim, že chtějí snížení DPH na zdravé potraviny, ale neuvádí, kdo by určoval, co to zdravé potraviny jsou.

Za nejracionálnější stranu z opozičních uskupení označil Havel Motoristy. "S určitými výhradami souhlasí i s mezinárodními smlouvami, jsou ale zásadně proti regulacím ve prospěch ochrany přírody a krajiny typu Green Deal," uvedl.

Téměř všechny z kandidujících stran chtějí podporovat malé a střední podniky, podle Havla je ale těžké posoudit, jak věrohodná podpora bude, vzhledem k tomu, jaké zákony strany v minulosti prosazovaly. Koalice Spolu se podle analytiků vyjadřuje spíše obecně, za důležitý slib považuje podporu vzdělávání a generační výměnu, což zmiňují lidovci.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Všechny komentáře (3)
PH

Pavel Hanzl

16.9.2025 10:15
Ovládlo nás koncentrované blbství. SPD pořádali trh, kde byly brambory za 8 kč, mrkev za 12 atd. a tvrdili, že tyhle ceny lidem do roka zařídí, bo zdražují to nesmyslně řetězce. O potravinářství slovo nepadlo, to dělá asi zadara.
Takže to bude jak? Sedlák vysype erteple před barák a lidi si budeou jzdit s kyblíky za 8 kč. kilo. Pak vyžene prasata, lidi si je pochytají a porazí doma v paneláku. Nebo jak to mysleli?
PH

Pavel Hanzl

16.9.2025 10:22
Babiš chce svoje neskutečné sliby financovat ze zdanění šedé ekonomiky. Co to vlastně je? To vysvětlit neráčil, ale dělá to asi cha cha BILIÓN ročně!!!
Takže asi počítá úplně všechny finanční transakce mezi lidmi, které nejsou zdaněny.
Já dám sousedovi stovku, že mi posekal trávník a on z toho nezaplatí daň z příjmu. Pak mi ji vrátí u piva a já taky ne. Tohle je nutno vybrat!!!
Takže nám sděluje: vydře to z nás za jakoukoliv cenu a tutani ho volí. Neskutečný.
MJ

Marcela Jezberová

16.9.2025 10:39
Pozvolné zvyšování cen potravin s chvilkovými drobnými poklesy a následnými viditelnými zvýšeními je asi jediná jistota, kterou do budoucnosti máme. Nechápu nikoho, kdo tvrdí, že jím navrhované opatření přinese zlevnění potravin. Dokud po zemědělcích budeme požadovat stále dražší a složitější opatření na ochranu všeho, zvyšovat daně z nemovistostí, dělat složitějším a dražším zaměstnávání lidí, dodávat drahé energie a PHM, nemůže cena potravin klesat. Tohle nikdo neudotuje a už se o to ani nesnaží (dotace do zemědělství stagnují s mírnými výkyvy od roku 2015). Potravináři mají samozřejmě také náklady a pak to lidem naservírujeme přes globální řetězce se zahraničními vlastníky. Kdokoliv tvrdí, že zlevní potraviny, nevidí si do úst nebo doufá, že mu do nich nevidí veřejnost.
