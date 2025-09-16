Analytici: Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů
"Každý volební program je tak trochu kompromis, musí tak nějak reflektovat ideologii daného politického subjektu a zároveň musí být dostatečně populistický na to, aby oslovil voliče," uvedl Maier.
Havel zmínil, že SPD se dosud nezúčastnilo předvolebních diskusí o zemědělství, což podle něj značí nižší zájem o resort. "Je to ale právě SPD, která slibuje nižší ceny potravin, což je jeden z nereálných slibů, který v menší či větší míře zmiňují všechny strany současné opozice," řekl Havel. SPD v programu píše, že bude usilovat o to, aby se českým zemědělcům vyplatilo vyrábět doma a aby měli spotřebitelé dostupné, kvalitní a cenově přijatelné potraviny z domácích zdrojů. Maier ale poukázal na to, že SPD neuvádí, jak k nižším cenám potravin přispěje.
Za reálný slib Havel naopak považuje snižování byrokracie, což mají ve svých programech uvedené téměř všechny strany. Maier ale poukázal na to, že některé body z programu ANO, třeba zřízení potravinového ombudsmana nebo kontrola dovozů, naopak představují riziko nárůstu administrativy. ANO se přitom zavazuje ke snížení byrokracie o 30 procent. ANO pak podle Maiera klade největší důraz ze všech stran na potravinovou soběstačnost, uzavření před konkurencí by ale mohlo znamenalo růst cen pro spotřebitele.
Motoristé sobě, SPD, Stačilo! či ANO podporují model, kdy dotace dostávají zemědělci, kteří něco skutečně vypěstují nebo vyprodukují, ne ti, kteří jen vlastní půdu. Havel pak upozornil, že v kontextu snižování evropských dotací jsou to právě podpory spojené s ochranou přírody, které budou moct farmáři čerpat.
Ohledně přístupu k ochraně přírody a klimatickým změnám se strany neshodnou. SPD, ANO, Stačilo! i Motoristé hovoří o zrušení Green Dealu, tedy Zelené dohody pro Evropu. Naopak nejvstřícnější jsou k potřebám ochrany přírody a krajiny podle Havla Piráti, adaptací na klimatickou změnu se zabývá i STAN. "Obojí je potřebné a v praxi jde jen o to, aby zemědělcům a krajině nepřinesly více škod než užitku," řekl Havel. Maier dodal, že Piráti se vůbec nejvíce vymezují proti holdingům v zemědělství, a vytknul jim, že chtějí snížení DPH na zdravé potraviny, ale neuvádí, kdo by určoval, co to zdravé potraviny jsou.
Za nejracionálnější stranu z opozičních uskupení označil Havel Motoristy. "S určitými výhradami souhlasí i s mezinárodními smlouvami, jsou ale zásadně proti regulacím ve prospěch ochrany přírody a krajiny typu Green Deal," uvedl.
Téměř všechny z kandidujících stran chtějí podporovat malé a střední podniky, podle Havla je ale těžké posoudit, jak věrohodná podpora bude, vzhledem k tomu, jaké zákony strany v minulosti prosazovaly. Koalice Spolu se podle analytiků vyjadřuje spíše obecně, za důležitý slib považuje podporu vzdělávání a generační výměnu, což zmiňují lidovci.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Pavel Hanzl16.9.2025 10:15
Takže to bude jak? Sedlák vysype erteple před barák a lidi si budeou jzdit s kyblíky za 8 kč. kilo. Pak vyžene prasata, lidi si je pochytají a porazí doma v paneláku. Nebo jak to mysleli?
Pavel Hanzl16.9.2025 10:22
Takže asi počítá úplně všechny finanční transakce mezi lidmi, které nejsou zdaněny.
Já dám sousedovi stovku, že mi posekal trávník a on z toho nezaplatí daň z příjmu. Pak mi ji vrátí u piva a já taky ne. Tohle je nutno vybrat!!!
Takže nám sděluje: vydře to z nás za jakoukoliv cenu a tutani ho volí. Neskutečný.