Analytik pro sociální bydlení: Program Oprav dům po babičce je nastavený dobře

Dotační program Oprav dům po babičce pomůže rodinám, které si rekonstrukci s pomocí programů Nová zelená úsporám (NZÚ) a NZÚ light nemohou dovolit. ČTK to řekl Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení. Program je podle něj dobře nastavený z hlediska životního prostředí i sociálního. Ministerstvo životního prostředí, které program představilo, je v posledním týdnu kritizováno za rozhazování peněz v době, kdy by se mělo šetřit.Program umožňuje lidem získat předem dotaci až jeden milion korun na zateplení a další rekonstrukci domů. Úspěšní žadatelé budou mít také možnost od ledna 2024 čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Dotace je určena na rodinné domy nebo na domy určené pro rekreaci, podmínkou je trvalé bydliště po dobu deseti let od doložení realizace projektu. Program je financován z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie.

"Samozřejmě je možné, že podporu budou čerpat i domácnosti, kterým by mohla stačit standardní dotace 30 až 40 procent v rámci NZÚ, ale je potřeba jednak vzít v potaz, že pokud využijí této možnosti mladé rodiny, jedná se de facto o podporu dostupnosti bydlení, které je pro mladou generaci často nedostupná kvůli cenám bydlení i vysokým úrokovým sazbám hypoték. To, že veřejnou podporu využije část domácností, které by se bez ní obešly, platí pro většinu veřejných politik," řekl Klusáček.

Lidé v nezateplených domech nejsou podle Klusáčka hlavní skupinou obyvatel, které ohrožuje energetická chudoba, přesto představují velkou skupinu. „Pro velkou část z této populace navíc platí, že realizace komplexní rekonstrukce s podporou existujících dotačních programů typu Nová zelená úsporám, které si reálně žádají spoluúčast 60 až 70 procent, i když by dotace měla pokrýt až 50 procent, je v jejich případě nereálná,“ řekl.

V programu NZÚ light není nutná spoluúčast, ale zpravidla umožňuje lidem spíše rekonstrukce menšího rozsahu, jako je například výměna oken nebo částečné zateplení. Tyto opravy umožní lidem snížení energetické náročnosti jejich domácností o asi 20 až 30 procent. Oproti tomu kompletní rekonstrukce, kterou nabízí program Oprav dům po babičce, umožňuje snížení energetické náročnosti o 60 až 80 procent.

"Milionová dotace není tak zásadní, aby se kupujícím finančně vyplatilo koupit nemovitost k celkové rekonstrukci na místo objektu v lepším stavu. Cenu nemovitosti navíc z velké části představuje pozemek, který může tvořit největší část z prodejní ceny," řekl Jan Kratochvíl ze společnosti RE/MAX G8.

"Z hlediska dopadů na životní prostředí jde o dobře navrženou veřejnou politiku, z dat, co máme je zřejmé, že energetická náročnost rodinných domů v ČR je velmi vysoká, jedna z nejvyšších v Evropě. Spotřeba energie na vytápění přitom dělá u rodinných domů až 80 procent z veškeré spotřeby energií, to znamená, že jakákoli opatření zaměřená na snižování energetické náročnosti bydlení v rodinných domech například skrze zateplování jsou rozhodně potřebná," řekl Klusáček.

