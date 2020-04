Analytik: Určit vliv karantény na ovzduší je problematické

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sentinel-5P (Copernicus) Na snímku koncentrace NO2 na území České republiky, období 16. 3. až 8. 4. 2019.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Určit jak karanténní opatření ovlivnila ovzduší v Česku je problematické. Kvalita vzduchu totiž souvisí s celou řadou faktorů. Data získaná pomocí družice a z nejvytíženějších dopravních měřidel, takzvaných hot spot stanic, nicméně ukázala pokles emisí dusíku. Jejich největším zdrojem je právě doprava. Komplexnější posouzení však bude možné až po skončení karantény. Koncentrace prachových částic v minulých týdnech naopak stoupla. Řekl to Jáchym Brzezina, který vede oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Brzezina popsal, že z operativních dat vyplývá, že ve srovnání s průměrem let 2010 až 2019 byl mezi 16. březnem a 15. dubnem na hot spot stanicích zaznamenán pokles koncentrace oxidů dusíku zhruba o 40 procent. Konkrétně jde o stanice Praha - Legerova, Ostrava - Českobratrská, Brno - Úvoz a stanici ve Všebořické ulici v Ústí nad Labem.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sentinel-5P (Copernicus) Na snímku koncentrace NO2 na území České republiky, období 16. 3. až 8. 4. 2020.

Lepší data v dlouhodobém srovnání na těchto místech naměřili i v době od 16. února do 15. března. Analytik podotkl, že letos v únoru bylo velmi teplo, deštivo a panovaly dobré rozptylové podmínky, což jsou předpoklady pro dobrou kvalitu ovzduší. Později se však počasí zhoršilo, naměřené emise dusíku ale zůstaly relativně nízké, což dává do spojitosti s nižší dopravou. "Na jedné ze stanic v Brně se změna například projevila tak, že se 'vyhladily' špičky, na druhou stranu na Legerově to tak nebylo," podotkl analytik. Upozornil také, že příznivá data z hot spot stanic se mohou lišit od těch u méně rušných silnic. Roli hraje i skladba projíždějících vozů, neboť ty se staršími motory vypouští emisí výrazně víc.

Ohledně družice, a dat z ní, pak Brzezina upozornil, že družice nemá velké rozlišení, měří spíše plošně a slouží k orientačnímu popisu situace.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | chmibrno.org Graf ukazuje průměrné koncentrace oxidů dusíku v jednotlivé roky na jednotlivých stanicích v období 16. 2. až 15. 3. Jako oxidy dusíku se v kontextu kvality ovzduší označují koncentrace oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). Nejvýznamnějším zdrojem oxidů dusíku v České republice je doprava.

Po vyhlášení karantény podle odborníků v Česku naopak stoupla koncentrace prachových částic. "Na koncentraci prachových částic v Česku má největší podíl lokální vytápění, především tuhými palivy ve starších typech kotlů. Tento faktor ovlivňuje v chladné části roku tyto koncentrace víc než doprava a průmysl. To jde ruku v ruce s tím, že se koncem března ochladilo a lidé začali více topit. Dá se předpokládat, byť data pro to nejsou, že také trávili více času doma," řekl analytik.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | chmibrno.org Graf ukazuje průměrné koncentrace oxidů dusíku v období 16. 3. až 15. 4. v posledních 10 letech na vybraných dopravních stanicích. Z grafu je zřejmé, že i v tomto období byly koncentrace oxidů dusíku velmi nízké ve srovnání s předchozími roky.

"Navíc se u prachových částic projevuje takzvaný dálkový transport a my koncem března zaznamenali takový transport prachu z pouště u Turkmenistánu, což mělo také výrazný dopad," upozornil Brzezina na další horší stránku těchto týdnů.

Popsat, jaký vliv má karanténní opatření na kvalitu vzduchu pak podle analytika "komplikuje" i to, že se koncentrace většiny znečišťujících látek obecně po chladném období snižují, výjimkou je přízemní ozon.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | chmibrno.org Koncentrace PM10 v daná období v jednotlivé roky a srovnání s dlouhodobým průměrem. Nejvýznamnějším zdrojem částic PM10 je lokální vytápění domácností (přibližně 60 % celkových emisí v České republice).

"V Číně, v Itálii a některých dalších evropských zemích dopad karantény popsali primárně proto, že tam byly důsledky opatření jasně viditelné. Například sever Itálie patří dlouhodobě k místům s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě. Je tam velice výrazný průmysl i doprava. Navíc zavedli přísnější karanténní opatření. Naopak vytápění tam nemá takový vliv," dodal Brzezina. Ohledně hodnocení vlivu karantény v Česku jsou tak podle jeho slov odborníci opatrní.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | chmibrno.org Takto vypadala situace po vyhlášení karantény, co se koncentrací PM10 na uvedených čtyřech stanicích týče. Tento graf se velmi liší od všech tří předchozích grafů. Vidíme na něm totiž, že rok 2020 nepředstavoval abnormálně dobrý rok, co se průměrných koncentrací PM10 v tomto období týče.

reklama