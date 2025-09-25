https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analyza-povolenky-ets-2-nejvic-zasahnou-domacnosti-ktere-topi-uhlim
Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím

25.9.2025 12:23 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Dopad zavedení systému emisních povolenek EU ETS 2 na domácnosti se bude lišit podle typu vytápění a využívání auta. Nejsilněji zasáhne vesnické domy vytápěné uhlím, kterým by se roční náklady i při zastropování cen povolenek mohly zvýšit o 23 400 korun. Zároveň se povolenky projeví i ve vyšší inflaci a zpomalení hospodářského růstu. Domácnostem by ale mohly nové náklady do určité míry kompenzovat programy ze Sociálního klimatického fondu, který bude využívat peníze vybrané z povolenek. Vyplývá to z analýzy, kterou představila společnost XTB.
 
Systém EU ETS 2 by měl zavést povolenky na emise z dopravy a z vytápění pro domácnosti, fungovat má od roku 2027. Česko s dalšími 18 státy EU usiluje o stanovení stropu na cenu povolenek ve výši 45 eur (1090 korun) za tunu oxidu uhličitého (CO2). Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka ale dnes upozornil, že strop je stanovený v cenách roku 2020, v roce 2027 tedy při zohlednění inflace bude znamenat cenu zhruba 57 eur (1380 korun). Zároveň připomněl, že není jisté udržení ceny pod stropem, když se nyní kontrakty na budoucí nákup povolenek na konci roku 2027, takzvané futures, obchodují na burze kolem 80 eur (1940 korun).

Podle analýzy XTB se bude přímý dopad povolenek významně lišit podle typu domácnosti. Domácnost s bytem vytápěný centrálním zdrojem tepla nebo tepelným čerpadlem, která nevyužívá auto, zaveden EU ETS 2 prakticky nepocítí. Domácnosti s bytem vytápěným plynem a s jedním autem by si při ceně povolenky 57 eur připlatily ročně zhruba 6000 korun, při ceně povolenky 80 eur 8200 korun. Největší dopad by byl na domy vytápěné uhlím, kde lidé využívají dvě auta, kde by při zastropování dodatečné roční náklady činily 23 400 korun, při ceně povolenky 80 eur by byly 32 000 korun.

Povolenky by se ale nepřímo dotkly všech domácností, a to kvůli zvýšení inflace o 0,5 až 1,2 procentního bodu. Ve výrobním řetězci se totiž projeví vyšší náklady na dopravu spojené se zdražením pohonných hmot. Při zastropování ceny povolenky by benzin zdražil o 3,20 koruny na litr a nafta o 3,70 koruny na litr, při ceně povolenky 80 eur by cena benzinu vzrostla o 4,40 koruny na litr a cena nafty o pět korun na litr.

Vyšší inflace a s tím spojený pokles kupní síly domácnosti se projeví i zpomalením hospodářského růstu. K tomu by dále přispěla i přísnější měnová politika, kterou by zřejmě přijala Česká národní banka (ČNB) kvůli tlumení inflace, uvedl Peterka. Hospodářský růst by tak zpomalil o 0,1 až 0,3 procentního bodu.

Analytik XTB Jiří Tyleček upozornil, že podle evropského návrhu by část nákladů domácnostem měly kompenzovat sociální programy financované z prodeje povolenek. Podle něj je tak možné, že by Česko vypsalo podpory pro přechod na jiný typ vytápění, což by nejvíc zasaženým domácnostem ulevilo. Zároveň ale upozornil, že zatím vláda nezpracovala sociálně klimatický plán, který by přesný způsob podpory popisoval.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
ss

smějící se bestie

25.9.2025 12:48
A jak to budu mít já,
když topím převážně dřevem a uhlí přikládám až na noc, aby ráno bylo ráno ještě žhavé a stačí zase přiložit dřevo,
no ?
Všechny povolenky zrušit a kšeftaře s nimi - zavřít !
