Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím
Podle analýzy XTB se bude přímý dopad povolenek významně lišit podle typu domácnosti. Domácnost s bytem vytápěný centrálním zdrojem tepla nebo tepelným čerpadlem, která nevyužívá auto, zaveden EU ETS 2 prakticky nepocítí. Domácnosti s bytem vytápěným plynem a s jedním autem by si při ceně povolenky 57 eur připlatily ročně zhruba 6000 korun, při ceně povolenky 80 eur 8200 korun. Největší dopad by byl na domy vytápěné uhlím, kde lidé využívají dvě auta, kde by při zastropování dodatečné roční náklady činily 23 400 korun, při ceně povolenky 80 eur by byly 32 000 korun.
Povolenky by se ale nepřímo dotkly všech domácností, a to kvůli zvýšení inflace o 0,5 až 1,2 procentního bodu. Ve výrobním řetězci se totiž projeví vyšší náklady na dopravu spojené se zdražením pohonných hmot. Při zastropování ceny povolenky by benzin zdražil o 3,20 koruny na litr a nafta o 3,70 koruny na litr, při ceně povolenky 80 eur by cena benzinu vzrostla o 4,40 koruny na litr a cena nafty o pět korun na litr.
Vyšší inflace a s tím spojený pokles kupní síly domácnosti se projeví i zpomalením hospodářského růstu. K tomu by dále přispěla i přísnější měnová politika, kterou by zřejmě přijala Česká národní banka (ČNB) kvůli tlumení inflace, uvedl Peterka. Hospodářský růst by tak zpomalil o 0,1 až 0,3 procentního bodu.
Analytik XTB Jiří Tyleček upozornil, že podle evropského návrhu by část nákladů domácnostem měly kompenzovat sociální programy financované z prodeje povolenek. Podle něj je tak možné, že by Česko vypsalo podpory pro přechod na jiný typ vytápění, což by nejvíc zasaženým domácnostem ulevilo. Zároveň ale upozornil, že zatím vláda nezpracovala sociálně klimatický plán, který by přesný způsob podpory popisoval.
