Analýza PwC: Negativní dopady EU ETS 2 lze snížit zastropováním ceny povolenky
Podle analýzy se absolutní nárůst výdajů po zavedení EU ETS 2 více dotkne vysokopříjmových domácností, které mají nejvyšší výdaje na vytápění uhlím a na pohonné hmoty. V tomto případě jde o výdaje pro průměrnou domácnost ve výši 200 až 400 korun za měsíc.
"Nižší příjmové skupiny domácností pocítí navýšení absolutních výdajů na vytápění uhlím a pohonné hmoty méně než domácnosti s vyššími příjmy," řekl Jan Brázda ze společnosti PwC. Navýšení výdajů by po zavedení EU ETS 2 podle analýzy činilo 1,3 procenta z celkových spotřebních výdajů průměrné domácnosti.
Pro nízkopříjmové domácnosti, které topí uhlím nebo zemním plynem, vzniká Sociální klimatický fond. Cílem je mírnit dopady a pomoc s přechodem na úspornější a čistší technologie. Česko z něj plánuje využít do roku 2032 zhruba 52 miliard korun. Samotné výnosy z emisních povolenek mají sloužit také na investice do opatření na ochranu klimatu. Mezi ty patří například snižování energetické náročnosti budov, rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo úsporných technologií.
Původním českým cílem bylo tyto emisní povolenky nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat v EU většinu. Obavy z velkého zvyšování měsíčních nákladů pro domácnosti projevili někteří ekonomové i analytici, také ale například Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Podle něj obchodování s povolenkami EU ETS 2 povede k nepředvídatelným cenám.
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, které vyhrálo letošní sněmovní volby, opakovaně v minulosti uváděl, že v případě vládního působení po volbách odmítne zavádění nových emisních povolenek.
V systému emisních povolenek umožňuje jedna povolenka vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. V současné době se systém EU ETS vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Cílem systému emisních povolenek je snížení emisí, které mají vliv na změny klimatu.
Jan Šimůnek15.10.2025 12:02
2. Vzhledem k tomu, že antropogenní produkce CO2 nemá se změnami klimatu nic společného (nebo jen v naprosto nepatrné a bezvýznamné míře), je třeba celý tento systém bez náhrady zrušit.
A dovoluji si odhadnout, že ekosoudruzi z PwC nebrali v potaz zdražení dopravy, tedy všeho, co se kupuje v obchodech, zdražení individuální dopravy (tedy ježdění lidí do práce) a podobné náklady z EU ETS 2 plynoucí.
Jaroslav Řezáč15.10.2025 12:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud ANO systém nezavede, je levnější platit pokuty těm špejdům v Bruselu.
Jaroslav Řezáč15.10.2025 12:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Další je, že domácnosti nakupují různé výrobky, které budou reagovat.
Lidi byli přimáčknutý ke zdi a to se pak budou dít věci...
Jaroslav Řezáč15.10.2025 12:11
Zastropovat to šlo, dokud to nedali na burzu spekulantům...teď už nad tím nemá nikdo moc. Žije to vlastním životem. Je to volně obchodovatelná směnka.
Richard Vacek15.10.2025 12:11
smějící se bestie15.10.2025 12:40 Reaguje na Richard Vacek
Zrušit současnou EU a s tím i všechny ty její nesmysle za posledních
20let, no !