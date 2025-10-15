https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analyza-pwc-negativni-dopady-eu-ets-2-lze-snizit-zastropovanim-ceny-povolenky
Analýza PwC: Negativní dopady EU ETS 2 lze snížit zastropováním ceny povolenky

15.10.2025 11:45 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 8
Zdroj | Depositphotos
Negativní dopady připravovaného systému emisních povolenek EU ETS 2 lze snížit efektivním zastropováním ceny povolenky. Domácnosti tak zatíží měsíčně v průměru nižšími stovkami korun. Vyplývá to z analýzy společnosti PwC, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo životního prostředí. Nový systém emisních povolenek se má rozšířit na silniční dopravu a vytápění, fungovat má od roku 2027. Přijetí nového systému povolenek provází kritika některých odborníků i politiků.
 
Po zastropování cen povolenky se jejich dopady na domácnosti podle analýzy projeví v nižších stovkách korun měsíčně. Nastavit horní limit ceny povolenky a zajistit tak její průměrnou cenu 45 eur požaduje česká iniciativa, kterou podpořilo dalších 19 členských států. "Evropská komise připravuje na základě tohoto opatření návrh, jehož přijetí je reálné ještě v letošním roce," uvedl vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Petr Holub.

Podle analýzy se absolutní nárůst výdajů po zavedení EU ETS 2 více dotkne vysokopříjmových domácností, které mají nejvyšší výdaje na vytápění uhlím a na pohonné hmoty. V tomto případě jde o výdaje pro průměrnou domácnost ve výši 200 až 400 korun za měsíc.

"Nižší příjmové skupiny domácností pocítí navýšení absolutních výdajů na vytápění uhlím a pohonné hmoty méně než domácnosti s vyššími příjmy," řekl Jan Brázda ze společnosti PwC. Navýšení výdajů by po zavedení EU ETS 2 podle analýzy činilo 1,3 procenta z celkových spotřebních výdajů průměrné domácnosti.

Pro nízkopříjmové domácnosti, které topí uhlím nebo zemním plynem, vzniká Sociální klimatický fond. Cílem je mírnit dopady a pomoc s přechodem na úspornější a čistší technologie. Česko z něj plánuje využít do roku 2032 zhruba 52 miliard korun. Samotné výnosy z emisních povolenek mají sloužit také na investice do opatření na ochranu klimatu. Mezi ty patří například snižování energetické náročnosti budov, rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo úsporných technologií.

Původním českým cílem bylo tyto emisní povolenky nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat v EU většinu. Obavy z velkého zvyšování měsíčních nákladů pro domácnosti projevili někteří ekonomové i analytici, také ale například Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Podle něj obchodování s povolenkami EU ETS 2 povede k nepředvídatelným cenám.

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, které vyhrálo letošní sněmovní volby, opakovaně v minulosti uváděl, že v případě vládního působení po volbách odmítne zavádění nových emisních povolenek.

V systému emisních povolenek umožňuje jedna povolenka vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. V současné době se systém EU ETS vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Cílem systému emisních povolenek je snížení emisí, které mají vliv na změny klimatu.

Online diskuse

Všechny komentáře (8)
Jan Šimůnek

15.10.2025 12:02
1. Zastropování ceny povolenky by po právní stránce nejspíš neprošlo. Upozorňují na to různí "desoláti", co mají vystudovaná práva.
2. Vzhledem k tomu, že antropogenní produkce CO2 nemá se změnami klimatu nic společného (nebo jen v naprosto nepatrné a bezvýznamné míře), je třeba celý tento systém bez náhrady zrušit.

A dovoluji si odhadnout, že ekosoudruzi z PwC nebrali v potaz zdražení dopravy, tedy všeho, co se kupuje v obchodech, zdražení individuální dopravy (tedy ježdění lidí do práce) a podobné náklady z EU ETS 2 plynoucí.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.10.2025 12:14 Reaguje na Jan Šimůnek
tak asi ano, jen bych zmínil, že koncový zákazník zaplatí cenu kumulovanou, tedy veškeré zvýšení vstupy na podkladě systému ETS, který umělým způsobem zdraží všechno.
Pokud ANO systém nezavede, je levnější platit pokuty těm špejdům v Bruselu.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.10.2025 12:24 Reaguje na Jan Šimůnek
primární lež je už jen to, že bude domácnost platit 200 až 400, když do ETS2 byl zařazen zemní plyn, který Brusel řekl, že je obnovitelným zdrojem.
Další je, že domácnosti nakupují různé výrobky, které budou reagovat.

Lidi byli přimáčknutý ke zdi a to se pak budou dít věci...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.10.2025 12:11
pokud tomu někdo věří, tak nechápe, jak funguje volatilita v investičním prostředí.
Zastropovat to šlo, dokud to nedali na burzu spekulantům...teď už nad tím nemá nikdo moc. Žije to vlastním životem. Je to volně obchodovatelná směnka.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

15.10.2025 12:11
Rozumné je nesmysly rušit a ne se snažit je udržovat při životě.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.10.2025 12:40 Reaguje na Richard Vacek
1*
Zrušit současnou EU a s tím i všechny ty její nesmysle za posledních
20let, no !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.10.2025 12:42 Reaguje na smějící se bestie
k tomu závěru nakonec dospěje hodně jedinců...
Odpovědět
pk

pepa knotek

15.10.2025 12:58
PwC se nás snaží krmit těšínskými jablíčky, v současné době je cena emisní povolenky již na úrovni 80 €, což je od 45 € dost daleko. Spekulanti, kteří trh s nimi ovládají nepochybně po poklesu toužit nebudou. Zmíněná česká iniciativa je v EP neprosaditelná, ETS2 je třeba zcela odmítnout.
Odpovědět

