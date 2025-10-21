https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ano-spd-a-motoriste-maji-shodu-v-kritice-green-dealu-rozchazi-se-v-podpore-oze
ANO, SPD a Motoristé mají shodu v kritice Green Dealu, rozchází se v podpoře OZE

21.10.2025 10:45 (ČTK)
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Hnutí ANO, SPD i Motoristé se ve svých volebních programech shodují v kritice současné podoby Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a také jednoznačně odmítají systém emisních povolenek, zejména jeho rozšíření na dopravu a domácnosti. Rozchází se naopak například v podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vyplývá to z programů jednotlivých stran zveřejněných na jejich webových stránkách.
 
Debata o programu vlády, kterou chtějí tyto strany sestavit, má trvat do konce pracovního týdne, kdy chtějí vyjednávači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. O životním prostředí budou zástupci stran jednat ve čtvrtek.

Green Deal je v současné podobě podle programu ANO mrtvý a podle hnutí je nutné tvrdě tlačit na Evropskou komisi, aby ho ve stávající podobě co nejrychleji zrušila. Green Deal ve svém programu odmítá i SPD. Motoristé uvádějí, že chtějí omezit výdaje na projekty spojené s Green Dealem.

Odmítnout emisní povolenky chtějí ve svém programu Motoristé a také SPD, proti přijetí rozšířeného systému emisních povolenek na vytápění a silniční dopravu EU ETS 2 je také hnutí ANO.

Motoristé plánují ukončit podporu obnovitelným zdrojům a za jediný domácí zdroj považují uhlí, zatímco hnutí ANO v programu slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo například vodních elektráren a OZE považuje za velmi důležitou součást nízkoemisního energetického mixu. SPD se proti OZE přímo nevymezuje, primárním zdrojem výroby elektrické energie by podle nich mělo zůstat i do budoucna jádro.

Hnutí ANO chce pokračovat v úspěšném programu Nová zelená úsporám, Motoristé ho naopak chtějí zrušit. Obě strany ale podporují například výstavbu menších vodních nádrží v krajině.

Motoristé navrhují zrušení protierozní vyhlášky, které by krajinu a přírodu podle ekologů poškodilo, současně ale podporují dobrovolná opatření, jako jsou remízky, větrolamy, meze, a slibují investice také do lesů a půdy. ANO se k tématům půdy a biodiverzitě v programu nevyjadřuje, slibuje ale vytvořit přírodní bariéry proti suchu a erozi. SPD k tématu ochrany krajiny ve svém programu neuvádí konkrétní kroky, slibuje obecně podporu ochrany přírody.

Podle dosavadní dohody má mít v kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v půli listopadu. Především aspiranti Motoristů přitom čelí kritice. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je jejich předseda Petr Macinka. Proti tomuto obsazení se vznesla vlna kritiky od ekologů, vědců i studentů. Vznikla řada otevřených dopisů a výzev, v neděli na Hradčanském náměstí demonstrovali stovky lidí.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
HH

Honza Honza

21.10.2025 11:37
co je na tom špatně?
- odchod od uhlí je správná cesta, ale dokud není JE, je to nesmysl
- podpora FV bez úložiště je rovněž nesmysl
Mnohem důležitější je podpora zadržování vody, remízky, meze, les a půda:
nějak to dopadne!
Hlavní je dohoda s EU aby nám nesebrala dotace!
JS

Jiří Svoboda

21.10.2025 11:40
Já v tom vidím docela dobrou konvergenci k rozumnému stavu. Samozřejmě se to může i nějak zvrtnout na obě strany.
