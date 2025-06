ANO zvažuje, že se kvůli povolenkám pro vytápění domácností obrátí na Ústavní soud

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | masik0553 / Shutterstock

Opoziční hnutí ANO zvažuje, že se kvůli emisním povolenkám pro dopravu a vytápění domácností obrátí na Ústavní soud. Na tiskové konferenci stínové vlády to řekl její předseda Karel Havlíček. Podle aktuálních plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit, platit od roku 2027.Vláda Petra Fialy (ODS) dříve avizovala snahu odložit zavedení nových emisních povolenek. Zároveň ale ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dříve varoval, že čas pro vyjednávání se zkracuje, protože řada zemí směrnici zavedla do národní legislativy. Opoziční Piráti navrhují kompenzovat nové povolenky takzvaným energetickým kuponem ve výši asi 1500 korun ročně na osobu či snížením spotřební daně ve chvíli, kdy ceny povolenek přesáhnou sociálně únosnou míru.

ANO podle Havlíčka nyní připravuje podklady pro podání k Ústavnímu soudu. "V nejbližších dnech rozhodneme o formě podání na Ústavní soud, neboť podle našeho výkladu dojde k zásahu do majetkových práv, k ohrožení podnikatelů a ekonomická zátěž dopadne zejména na chudší část obyvatel," poznamenal.

"Vůči Evropské unii hodláme prokázat, že dochází k porušení jednoho ze zásadních předpokladů zavedení emisních povolenek na domácnosti, a to je, že nesmí dojít k ohrožení konkurenceschopnosti," poznamenal Havlíček. Proti EU se podle něj ANO vymezí kategoricky, do české legislativy nechce rozšíření povolenek zavést.

ANO si podle bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy uvědomuje, že transpozice je v současné chvíli povinná, nicméně domnívá se, že i tak lze rozhodnutí zvrátit. "Povinností úředníků bude hledat cesty. Nenecháme se jimi řídit. Učiníme tak i za cenu soudních sporů, neboť nehodláme obětovat naše obyvatele zájmům zelených věrozvěstů," dodal Havlíček.

