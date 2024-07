AP: Navzdory válečným těžkostem zaplavují Kyjev a další ukrajinská města květiny Foto | Thomas Quaritsch / Unsplash Národní květinou země i symbolem ukrajinského vzdoru a odolnosti ve válce se staly slunečnice, pěstované na Ukrajině od 18. století. Pole s těmito květy jsou často k vidění po celé zemi a Zelenského kabinet tuto květinu v roce 2020 jmenoval symbolem národního Dne památky obránců Ukrajiny. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Květiny se vždy pojily s ukrajinskou kulturou, ale od ruské invaze v roce 2022 jejich význam ještě vzrostl - květy se staly symbolem odporu i naděje. Navzdory těžkostem, které přinesla válka - nebo možná právě kvůli nim - Ukrajinci využívají každé příležitosti, aby Kyjev a další města zaplnili květinami z rozlehlého venkova, přičemž se snaží znovu objevit své kořeny a spojit se s nimi, píše agentura AP.Cestou na kyjevské nádraží, kam šel přivítat svou ženu a dceru vracející se z Polska, si Oleksander Tryfonov udělal zastávku. V jednom z půl tuctu květinářství lemujících matně osvětlený podchod koupil dvě rudé růže - něco hezkého pro dva nejcennější lidi v jeho životě. "Neviděl jsem je dva roky. A květiny jsou pro ženy důležité," řekl pětačtyřicetiletý řidič. Po celé zemi nosí mladí muži pugéty na rande a vojáci, kterým někdy chybí končetina, je nosí při návratu domů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v roce 2022 přinesl při návštěvě nemocnice kytici dospívající dívce, která byla zraněna při útěku před postupujícími ruskými jednotkami u Kyjeva. Sytě fialové petúnie a žluté devaterníky vyrůstají z květináčů, které lemují kyjevské zadní uličky i velké bulváry. Některé jsou připevněny na sloupech veřejného osvětlení a květiny lze spatřit i na dvorech ukrajinských věznic. Jsou vyobrazeny na ukrajinských bankovkách, textilních vzorech a nástěnných malbách - vedle reklamních billboardů a plakátů pro nábor do armády. U květinového stánku v podchodu pod centrálním kyjevským náměstím Majdan prodává Olha Semynohová kytice v přepočtu za přibližně 60 korun. Ti, kteří mají v kapse víc, si mohou pořídit obří pugét až za v přepočtu 1700 korun. I během války má podle svých slov nejvíc práce 8. března - na Mezinárodní den žen. Její obchody se také zvedly díky mužům povolaným do armády, kteří posílají květiny domů skrze on-line objednávky. Na předměstí ukrajinského metropole, kde Ukrajinci před dvěma lety zastavili ruský postup, obyvatelé stále pečují o zahrady svých poškozených nebo zcela zničených domů. V jednom z kyjevských parků poblíž levého břehu Dněpru stojí velká květinová instalace, která vítá stíhačky F-16, jež mají letos v létě dorazit od západních spojenců Ukrajiny. Květiny jsou nerozlučně spjaty s ukrajinskou kulturou, tradicemi a oslavovanými etapami života, vysvětlila šéfka ukrajinské floristické asociace Iryna Bělobrovová. Jsou také emocionálním spojením se zemí. "Bez květin nemůže být život jasný, plný a bohatý," řekla. "Květinové věnce se uchovávají po léta a vyšívané košile se předávají mladším generacím," řekla. Bělobrovová po začátku ruské rozsáhlé invaze v roce 2022 uprchla do Nizozemska, které je považované za světovou velmoc v produkci květin. Spolupracovala tam s dalšími uprchlými květinářkami, aby zajistila přítomnost květin, kdykoli se v evropských hlavních městech konaly akce vyjadřující solidaritu s Ukrajinou. Národní květinou země i symbolem ukrajinského vzdoru a odolnosti ve válce se staly slunečnice, pěstované na Ukrajině od 18. století. Pole s těmito květy jsou často k vidění po celé zemi a Zelenského kabinet tuto květinu v roce 2020 jmenoval symbolem národního Dne památky obránců Ukrajiny. "Poskytují únik od hrůz bombardování, ničení, bolesti a slz," řekla Bělobrovová, která se z Nizozemska vrátila na Ukrajinu a žije v Kyjevě. "Květinami se snadno vyjadřují emoce. Každá květina mluví sama za sebe a dohromady v kytici vyprávějí celý příběh," dodala. Květiny podle Ukrajinců znamenají nejen tradici, ale symbolizují také naději a uzdravení. Dobropark, soukromě provozovaná zahrada a rekreační oblast o rozloze 370 akrů ležící západně od Kyjeva, byl obnoven po ruské okupaci, která trvala více než měsíc. "Ruská armáda okupovala celou tuto oblast," uvedla krajinářská návrhářka parku Olha Lyhvarová. Když se ruské jednotky stáhly, zmizely z parku i tamní traktory a elektrické vozíky, dodala. Třípatrový hotel, který na pozemku kdysi stál, byl srovnán se zemí. Dnes podle ní do parku přicházejí lidé, aby se "znovu spojili s přírodou". "Mohou tady cítit sílu života. Vidět, že navzdory všemu pokračuje. Musíme žít dál a najít pro sebe radost a krásu v tom, co nás obklopuje," dodala. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

