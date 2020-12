Aplikaci Lesů ČR na kontrolu přepravovaného dříví používá policie

Jarek Schindler 10.12.2020 10:34

Škoda slov. Hlavně že Lčr mají aplikaci. Tak taková aplikace bude mít význam ve chvíli, kdy do ni budou zadávat údaje všichni majitelé nebo dopravci. Ve chvíli pokud to je jen aplikace Lčr nastane hon na dopravce jiných subjektů v aplikaci se neobjevujících. A stejně to bude k ničemu. Pokud tedy nepůjde o aplikaci zahrnující přehled o dopravě 100% dříví, jako by se nic nestalo.

