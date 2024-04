Arnika: Investice do stavby spaloven ZEVO jsou v ČR jedny z nejvyšších na světě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Investice do výstavby spaloven využívající odpady k výrobě energie (ZEVO) jsou v České republice jedny z nejvyšších na světě. Částka do jedné instalované tuny spalovaného odpadu za rok činí 1000 eur (asi 25 000 korun). To je nejvyšší podíl mezi vyspělými západními zeměmi, kde se průměr pohybuje mezi 600 až 1000 eury (15 000 až 25 000 korun). V rozvojových zemích tato investice pak málokdy přesáhne 400 až 500 eur (10 000 až 12 000 korun) a nejlevnější jsou investice do ZEVO v Číně, kde činí průměrně 250 dolarů (asi 6000 korun). Vyplývá to z analýzy ekologického spolku Arnika, jejíž závěry představila při dnešním on-line webináři.

Investice do ZEVO, které podle Arniky ročně v ČR spálí 100 000 tun odpadu, činí tedy zhruba 2,5 miliardy korun. Podle analýzy spálení jedné tuny komunálních odpadů stojí přibližně 800 až 1500 korun. Finančně může provoz spaloven v ČR také zatěžovat obce úvěry, za které často ručí, či výdaji spojenými s dopadem na znečišťování životního prostředí, tvrdí ekologové.

Spalovny jsou také podle jednoho ze zakladatelů Arniky Jindřicha Petrlíka často závislé na podpoře z evropských dotací a veřejných fondů a jejich provoz musí být zvýhodněn, jinak by nebyly konkurenceschopné. Zároveň nenesou odpovědnost za důsledky svého provozu - momentálně neexistuje fond, který by řešil negativní důsledky provozu, potažmo kontaminace prostředí.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor již dříve ČTK řekl, že počet spaloven v porovnání s průměrem vyspělých států je v Česku nižší. Spalovny zároveň mají nejpřísnější emisní limity ze všech energetických procesů, což je podle něj důvodem, proč je běžně povolována jejich stavba v bezprostřední blízkosti sídel, jako je tomu například v případě Malešické spalovny v Praze. Žádný odpad zároveň podle Gavora nikdy nelze z technických a ekonomických důvodů kompletně recyklovat.

Podle členky Arniky Nikoly Jelínek v loňském roce získaly české spalovny vyrábějící energii na výstavbu a modernizaci dotace za zhruba 585 milionů eur (téměř 14 miliard korun). Jednalo se o projekty v Mělníku, Komořanech, Písku, Plané a Brně. Peníze byly vyhrazeny z Modernizačního fondu. Ten je financován z prodeje emisních povolenek a za pomocí investic má podpořit modernizaci energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem by pak měl být rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Spalovny odpadů by měly být začleněny do systému prodeje emisních povolenek na základě dohody zemí Evropské unie od roku 2026, nejpozději však do roku 2030.

reklama