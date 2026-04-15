Arnika se obává spalovny na lodi v Mělníce. Dle firmy ve městě v provozu nebude

15.4.2026 12:13 | MĚLNÍK (ČTK)
Foto | Lucas Combos / Flickr.com
Ekologické sdružení Arnika se obává spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle nich obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, která plavidlo vyvíjí, loď v Mělníce v provozu nebude, pouze zde kotví s neaktivní technologií. Kdo ji bude provozovat a zda to bude v ČR nebo v zahraničí, zatím není jasné, společnost jedná s více zájemci. Novinářům to řekli Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika a předseda správní rady firmy PDI Grischa Kahlen, podle kterého je kapacita zařízení na likvidaci zdravotnického odpadu v ČR nedostatečná.
 
Společnost PDI se zaměřuje na využití a odstraňování odpadů. Zařízení nazvané NAVI-MED 500 je na motorové nákladní lodi, v Mělníce ho společnost zkompletovala. Výroba stála kolem 150 milionů korun, z toho 90 milionů Kč byla dotace ministerstva průmyslu.

PDI označila za nepravdu, že by při provozu technologie vypouštěla do řeky škodliviny. Podle firmy splňuje veškerá legislativní nařízení. "Loď je v současné době ve fázi, kdy ji musíme dodělat tak, aby odpovídala požadavkům našich zákazníků," uvedl Kahlen.

Podle Petrlíka by se měl odpad dekontaminovat jinými technologiemi přímo ve zdravotnických zařízeních. "Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek," uvedl Petrlík. Podle něj je důležité, aby se v nemocnicích zlepšilo třídění odpadů, protože se v nich často míchá infekční odpad s neinfekčním. "Tím pádem narůstá to množství odpadu," vysvětlil Petrlík.

Provozu lodi se spalovnou se obávají i někteří obyvatelé mělnické části Mlazice, téměř 300 jich podepsalo petici proti. "Hlavním argumentem byl strach o ten (přístavní - pozn. ČTK) bazén a o to vypouštění teplé vody, které v tom záměru bylo uvažováno asi 80 stupňů Celsia," uvedl místní obyvatel a člen mělnického politického sdružení Moderní Lokální Kreativní Tomáš Vojta. Lidem podle něj také vadí blízkost obytné zástavby a plánovaný provoz dieselových agregátů.

Zástupci radnice podle mluvčího mělnické radnice Jana Denemarka Nováčka podnikli veškeré možné kroky k tomu, aby jednoznačně vyloučili možnost provozování zařízení na území Mělníka. "Pro vedení města Mělníka je naprosto nepřípustné, aby bylo mobilní zařízení na odstraňování zdravotnického odpadu na území města kdykoliv v budoucnu v provozu," dodal mluvčí.

TS

Tonda Selektoda

15.4.2026 17:40
No jo, zase neziskový zájmový spolek Arnika, maluje své oblíbené čerty na zeď a předem straší laickou veřejnost. Spalovny nemocničního odpadu jsou přece v ČR provozovány. Při teplotách nad 1200 ˚C, je biologické znečištění nemocničního odpadu, včetně odstraněných lidských tkání zlikvidováno. Vzniklé popeloviny jsou sterilní, proto taková spalovna vůbec nepotřebuje žádné autoklávy, ani třídění odpadu s ohledem na jeho infekčnost, jak nemoudře navrhuje zástupce Arniky. Technologie čištění spalin, je již po mnoho let známá. Emisní limity a způsoby zjišťování znečišťování ovzduší, jsou stanoveny zákonem. Zvláštností této spalovny, je jen její mobilita po Labi. Lze ji tedy považovat i za dopravní prostředek, nikoliv za stacionární stavbu. Proto patrně ani nebude podléhat stavebnímu řízení, u kterého by bylo možno obstruovat, vznášením svých požadavků.
Až se ta spalovna nemocničního odpadu na lodi spustí, protesty jistě utichnou stejně, jako asi před deseti lety utichly po spuštění ZEVO Chotíkov u Plzně.
Karel Zvářal

15.4.2026 18:27 Reaguje na Tonda Selektoda
1* Proti všemu...
Emil Bernardy

16.4.2026 07:24 Reaguje na Tonda Selektoda
Arnika a podobné party pomohly do parlamentu Motoristům a podobným.Volič "vyvažuje"jednu šílenost šíleností opačnou.
JD

Jindřich Duras

16.4.2026 09:36 Reaguje na Tonda Selektoda
No jasně, neziskovky vám leží v žaludku. Jenže to neznamená, že všechno, co dělají, je rovnou špatně, jak se tady snažíte říct.
Třeba já mám dost podobné obavy jako zástupci Arniky. Vytvořit si mobilní zdroj potenciálního znečištění, který nakládá s rizikovým odpadem na hladině tekoucí vody, to chce už docela odvahu. Nebo nerozum.
Víte, zákonem je stanoveno kdeco, včetně emisních standardů kdečeho, jenže kouzlo je pak v dodržování, kontrole a vymáhání. Tedy to, že je něco regulováno zákonem, ještě neznamená, že vše bude OK. To by se třeba ani nekradlo a tak, ne :-)?
Nejde o to, že popeloviny jsou sterilní, to ví i dítě ze školy a ani Arnika tudy neargumentuje. Jde o to, že manipulací a spalováním odpadu vzniká ledacos, včetně různých kondenzátů a pracích či užitkových vod. A jestli tohle všechno chci, aby někdo provozoval na řece, která všechny přestupky odnese pryč a nikdo už u soudu nedokáže, kdo konkrétně co způsobil - tak to říkám jasné NE!
Bez jasné kontrolovatelnosti jsou takovéhle provozy prostě časovanou bombou. Ne, nejsem aktivista, ale pracuju spoustu let v oblasti kvality vody, kam patří i havarijní a jiné znečištění.
Jestli tohle někdo povolí, bude mě zajímat, co za to dostal.
Víte, Arnika je tu, stejně jako xy dalších neziskovek či nevládek, že dokážou upozornit na něco, čeho si my ostatní ani nevšimneme. Pak se buď odborně potvrdí nebo vyvrátí, to je OK. Ony totiž oficiální instituce či úřady jsou vždycky pod nějakým tlakem a ne všichni dokáží systematicky odolávat. Takže buďme rádi, že ty nevládky máme. Jsou to lidi, co nekecají tady na diskusním fĺru, ale něco skutečně dělají.
Možná jsou tu ještě nějaké úniky legislativní ve smyslu měkčích norem pro lodní dopravu, ale to bych spekuloval, protože se v tom nevyznám.
Jarka O.

15.4.2026 18:59
Mně se ten nápad líbí a měření spalin je snad zajištěné, firma by klidně mohla průběžně zveřejňovat výsledky měření, a popis technologie. Pokud si mobilní spalovnu původně objednala cizina, tak bych věřila bezpečnosti provozu (víc než Arnice).
Jindřich Duras

16.4.2026 09:16 Reaguje na Jarka O.
Je hezké, že byste "věřila" někomu víc než jinému. Ale zkušenost jasně říká, že tam, kde se pracuje s odpady a technologiemi na jejich zpracování, je důležitá snadná kontrolovatelnost, protože jinak to prostě dobře fungovat dlouhodobě nebude. A jaká bude asi tak kontrolovatelnost plovoucího objektu, který chce pracovat pro několik států?
Radek Čuda

16.4.2026 14:39 Reaguje na Jindřich Duras
Při vší úctě k vašim obavám ... a lze je i chápat, proč ne ... tady se to zatím bastlí dohromady, aby se to mohlo někam střelit. To o čem píšete ať si hlídají tam, kde to nakonec bude fungovat.

Daniel Fiala

16.4.2026 15:23 Reaguje na Radek Čuda
Říká Vám něco kauza Drnový potok? Vana se supertoxickou směsí fungicidů a dalších chemikálií na latě a trámy (fa Holzer), které nikdo ani neuměl analyticky stanovit, byla provozována na pevné zemi. Vrátný usnul a vana s mořidly přetekla. Ráno na únik přišli a ... a nakonec, aby zametly stopy, tak ten asfaltový chodník hned za halou vypucovali saponátem a spláchli to celé za odteklým mrakem .... a nastala několikadenní mela, vč. odstavení Plzně od pitné vody a vyprovázení toxického mraku 140 km Berounky, dokud se mrak nevyředil z Vltavské kaskády a sledovačka přestala soutokem s Labem, kde se dospělo k limitu stanovení.
... kdyby nebyli tak hloupí ... jenže známe ValMez a jinou firmu. Výsledek?
Ani na jednom místě se "pro nedostatek důkazů" nepodařilo soudem (!) určit pachatele a tedy ani pokutu za ohrožení/zničení řeky alias poškození ŽP.

A vy tady blouzníte o nějakém hlídání? Na řece? Asi jste spadnul z Marsu.
Karel Zvářal

16.4.2026 15:54 Reaguje na Daniel Fiala
Asi budu obviněn s "argumentačního faulu", ale mám důvěru v náš stát ve věci dohledu nad hygienickými normami. Tak jako se nebojím nakoupit v pojízdné prodejně "zboží pochybné kvality" (bůhví, kde řidič zítra bude...), je toto řešení mj výsledkem pěstování umělého strachu ze (stálých) spaloven. S takovou by se potom všichni měli odstěhovat z měst/a ven, neb zplodin/prachových částic z automibilové dopravy je čím dál více. Holt, moderní doba a něco za něco...
16.4.2026 16:42 Reaguje na Daniel Fiala
Aby ta spalovna mohla být uvedena do provozu, tak by tento musel být schválen příslušnými správními orgány.

Takže ten váš výplod lze interpretovat pouze 2 způsoby: 1) nemáte důvěry v tyto orgány, ale v tom případě by to chtělo nějakou zcela věcnou a konkrétní argumentaci. 2) Jste přesvědčen, že vlastník té mobilní spalovny se zcela vědomě dopustí protiprávního jednání, tedy bude spalovnu provozovat i bez výše uvedeného schválení. V tom případě by to opět chtělo nějakou trochu lepší argumentaci, o co se toto vaše přesvědčení opírá.

Pokud se týče uvedené kauzy Drnového potoka, tak to je příklad úplně mimo, bo v tomto případě si opravdu nedovedu moc představit, jak by k takové havárii mělo dojít, když to zařízení ještě vůbec není v provozu.
Jarka O.

16.4.2026 19:59 Reaguje na Jindřich Duras
Možná máte i pravdu s tou kontrolovatelností, je fakt, že moc informací k té spalovně nenapsali. Jaké měla mít použití a v které zemi, měla být někde trvale připojená k dálkovému topení, nebo měl odpad nahradit část paliva? Nebo si někdo možná chce opékat ryby na lodi. Těžko soudit, jestli má smysl.
