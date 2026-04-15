Arnika se obává spalovny na lodi v Mělníce. Dle firmy ve městě v provozu nebude
PDI označila za nepravdu, že by při provozu technologie vypouštěla do řeky škodliviny. Podle firmy splňuje veškerá legislativní nařízení. "Loď je v současné době ve fázi, kdy ji musíme dodělat tak, aby odpovídala požadavkům našich zákazníků," uvedl Kahlen.
Podle Petrlíka by se měl odpad dekontaminovat jinými technologiemi přímo ve zdravotnických zařízeních. "Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek," uvedl Petrlík. Podle něj je důležité, aby se v nemocnicích zlepšilo třídění odpadů, protože se v nich často míchá infekční odpad s neinfekčním. "Tím pádem narůstá to množství odpadu," vysvětlil Petrlík.
Provozu lodi se spalovnou se obávají i někteří obyvatelé mělnické části Mlazice, téměř 300 jich podepsalo petici proti. "Hlavním argumentem byl strach o ten (přístavní - pozn. ČTK) bazén a o to vypouštění teplé vody, které v tom záměru bylo uvažováno asi 80 stupňů Celsia," uvedl místní obyvatel a člen mělnického politického sdružení Moderní Lokální Kreativní Tomáš Vojta. Lidem podle něj také vadí blízkost obytné zástavby a plánovaný provoz dieselových agregátů.
Zástupci radnice podle mluvčího mělnické radnice Jana Denemarka Nováčka podnikli veškeré možné kroky k tomu, aby jednoznačně vyloučili možnost provozování zařízení na území Mělníka. "Pro vedení města Mělníka je naprosto nepřípustné, aby bylo mobilní zařízení na odstraňování zdravotnického odpadu na území města kdykoliv v budoucnu v provozu," dodal mluvčí.
Tonda Selektoda15.4.2026 17:40
Až se ta spalovna nemocničního odpadu na lodi spustí, protesty jistě utichnou stejně, jako asi před deseti lety utichly po spuštění ZEVO Chotíkov u Plzně.
Třeba já mám dost podobné obavy jako zástupci Arniky. Vytvořit si mobilní zdroj potenciálního znečištění, který nakládá s rizikovým odpadem na hladině tekoucí vody, to chce už docela odvahu. Nebo nerozum.
Víte, zákonem je stanoveno kdeco, včetně emisních standardů kdečeho, jenže kouzlo je pak v dodržování, kontrole a vymáhání. Tedy to, že je něco regulováno zákonem, ještě neznamená, že vše bude OK. To by se třeba ani nekradlo a tak, ne :-)?
Nejde o to, že popeloviny jsou sterilní, to ví i dítě ze školy a ani Arnika tudy neargumentuje. Jde o to, že manipulací a spalováním odpadu vzniká ledacos, včetně různých kondenzátů a pracích či užitkových vod. A jestli tohle všechno chci, aby někdo provozoval na řece, která všechny přestupky odnese pryč a nikdo už u soudu nedokáže, kdo konkrétně co způsobil - tak to říkám jasné NE!
Bez jasné kontrolovatelnosti jsou takovéhle provozy prostě časovanou bombou. Ne, nejsem aktivista, ale pracuju spoustu let v oblasti kvality vody, kam patří i havarijní a jiné znečištění.
Jestli tohle někdo povolí, bude mě zajímat, co za to dostal.
Víte, Arnika je tu, stejně jako xy dalších neziskovek či nevládek, že dokážou upozornit na něco, čeho si my ostatní ani nevšimneme. Pak se buď odborně potvrdí nebo vyvrátí, to je OK. Ony totiž oficiální instituce či úřady jsou vždycky pod nějakým tlakem a ne všichni dokáží systematicky odolávat. Takže buďme rádi, že ty nevládky máme. Jsou to lidi, co nekecají tady na diskusním fĺru, ale něco skutečně dělají.
Možná jsou tu ještě nějaké úniky legislativní ve smyslu měkčích norem pro lodní dopravu, ale to bych spekuloval, protože se v tom nevyznám.
... kdyby nebyli tak hloupí ... jenže známe ValMez a jinou firmu. Výsledek?
Ani na jednom místě se "pro nedostatek důkazů" nepodařilo soudem (!) určit pachatele a tedy ani pokutu za ohrožení/zničení řeky alias poškození ŽP.
A vy tady blouzníte o nějakém hlídání? Na řece? Asi jste spadnul z Marsu.
Takže ten váš výplod lze interpretovat pouze 2 způsoby: 1) nemáte důvěry v tyto orgány, ale v tom případě by to chtělo nějakou zcela věcnou a konkrétní argumentaci. 2) Jste přesvědčen, že vlastník té mobilní spalovny se zcela vědomě dopustí protiprávního jednání, tedy bude spalovnu provozovat i bez výše uvedeného schválení. V tom případě by to opět chtělo nějakou trochu lepší argumentaci, o co se toto vaše přesvědčení opírá.
Pokud se týče uvedené kauzy Drnového potoka, tak to je příklad úplně mimo, bo v tomto případě si opravdu nedovedu moc představit, jak by k takové havárii mělo dojít, když to zařízení ještě vůbec není v provozu.