V Bavorsku začal proces kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka
Majitel společnosti je od loňského srpna ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl ale před několika měsíci z vazby propuštěn.
Oba muži podle obžaloby vyváželi od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad, který nelegálně ukládali v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Odpad byl nebezpečné povahy včetně částí baterií či větrných elektráren.
Protože firma na výzvu úřadů odpad neodvezla, převzala odpovědnost za jeho likvidaci regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.
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