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V Bavorsku začal proces kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka

11.6.2026 18:51 | WEIDEN (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
V bavorském Weidenu dnes začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel německé firmy Roth International, kterému hrozí dlouholeté tresty vězení. Spolu s Němcem je obžalovaný i český občan z dceřiné firmy v Česku. O zahájení procesu, který potrvá podle zveřejněného harmonogramu do 23. září, informoval portál OberpfalzECHO.
 
Obžaloba se týká dvou okruhů. Prvním je 54 případů nelegálního vývozu odpadu, který směřoval takřka výhradně do Česka a jednou do Polska. Za tato obvinění hrozí v případě uznání viny až pět let vězení. Druhý okruh obžaloby se týká nebezpečného ohrožení na zdraví z nedbalosti, kdy majitel firmy podle vyšetřovatelů věděl o netěsnosti zařízení na recyklaci baterií, ale dále své zaměstnance nechal, aby ho obsluhovali. Za tento bod hrozí až desetileté vězení.

Majitel společnosti je od loňského srpna ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl ale před několika měsíci z vazby propuštěn.

Oba muži podle obžaloby vyváželi od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad, který nelegálně ukládali v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Odpad byl nebezpečné povahy včetně částí baterií či větrných elektráren.

Protože firma na výzvu úřadů odpad neodvezla, převzala odpovědnost za jeho likvidaci regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.

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