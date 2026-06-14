Vláda projedná novelu, která má zjednodušit dovoz odpadu ze zahraničí
Předchozí souhlas by zařízení dostalo po kontrolách jeho technologické vybavenosti. MŽP na základě administrativy, kterou nyní kolem přeshraniční dopravy odpadu má, očekává žádost o předchozí souhlas od přibližně 30 subjektů v České republice.
Centrální systém pro oznámení o přeshraničním převozu odpadu v současnosti vyvíjí Evropská komise. MŽP počítá s napojením tohoto systému na Centrální registr životního prostředí, případně na Informační systém odpadového hospodářství. Kolik peněz to bude stát, zatím není jasné, náklady se budou odvíjet od finální podoby informačního systému.
Návrh na zrušení povinnosti krajských úřadů zpracovávat plány odpadového hospodářství nebude mít podle MŽP praktické dopady na ochranu životního prostředí ani na strategické plánování v odpadovém hospodářství. Poukázalo na to, že na celorepublikové úrovni byl zpracován Plán odpadového hospodářství ČR na období 2025 až 2035 včetně podrobností na úrovni jednotlivých krajů.
MŽP přitom v minulosti prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro roky 2016 až 2025 uvolnilo 14 milionů korun na podporu vypracování krajských plánů odpadového hospodářství. Podporu z Národního programu životního prostředí dostalo 13 projektů dohromady za 7,19 milionu korun.
Nařízení EU o přepravě odpadů, které se novelou do českého práva převádí, chce omezit přesun odpadů s negativním vlivem na zdraví a životní prostředí do zemí mimo EU. Zajistit má mimo jiné to, aby odpad bylo možné zaslat jen tam, kde se s ním bude nakládat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Cílem nařízení je také lépe prosazovat pravidla přeshraniční přepravy a komplexně řešit nedovolenou přepravu.
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