Asekol jako první splnil podmínky pro sběr elektroodpadu dle nového zákona

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | www.amic.cz Červený stacionární kontejner Asekolu na drobný elektroodpad.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kolektivní systém Asekol splnil jako první v České republice podmínky dané novou legislativou pro provozování kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení. Od ministerstva životního prostředí zatím jako jediný získal oprávnění pro sběr elektroodpadu, kterým musí kolektivní systémy od ledna 2023 disponovat, aby mohly vykonávat svoji činnost. Bez oprávnění nebudou moci provozovatelé kolektivních systémů fungovat.

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností účinný od roku 2021 výrazně upravil podmínky provozu kolektivních systémů pro zpětný odběr odpadu. Současně je stanovena povinnost kolektivním systémům splnit zákonné podmínky pro získání nové licence do konce letošního roku. Za současného stavu mají stávající kolektivní systémy takzvané dočasné oprávnění k provozu.

Nový zákon přísněji specifikuje zákonné požadavky na provoz kolektivních systémů včetně podoby žádosti o provoz. Konkrétně například specifikuje osvětu v oblasti recyklace. Dosavadní právní úprava v elektrozařízení kolektivní systémy nebo výrobce k provádění osvětové činnosti prakticky nenutí. Navrhovaná právní úprava proto zakotvuje povinnost všech provozovatelů kolektivních systémů osvětovou činnost realizovat.

Oprávnění provozovat kolektivní systém Asekol obdržel koncem června na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí. "Na získání nové licence jsme se důkladně připravili a jsme rádi, že se na nás naši klienti mohou spolehnout i do budoucna," řekl předseda představenstva společnosti Asekol Jan Vrba.

Provozovatelé kolektivních systémů musí podat žádosti na MŽP do konce letošního roku. Do doby rozhodnutí o podaných žádostech mohou provozovat kolektivní systémy podle starého zákona. "Někteří provozovatelé kolektivních systémů již v průběhu letošního roku své žádosti podali. O jedné žádosti již MŽP rozhodlo a vydalo oprávnění pro provozování kolektivního systému podle zákona. Další žádosti jsou v současnosti předmětem posuzování. MŽP předpokládá, že zbývající provozovatelé podají žádosti od září do prosince letošního roku," řekla ČTK mluvčí MŽP Dominika Pospíšilová. Potvrdila, že oprávnění získal Asekol. V ČR je nyní podle údajů MŽP 15 kolektivních systémů.

Mezi nové podmínky odpadového zákona, které musí kolektivní systémy splňovat, patří například transparentní nakládání se svěřeným kapitálem včetně zákazu zajišťování dluhů jiných osob či poskytování půjček, úvěrů nebo darů z vybraných příspěvků, plnění přísnější sběrových kvót či udržování finanční záruky v podobě kauce ve výši 20 procent ročních nákladů na vázaném účtu.

reklama