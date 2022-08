Asociace krajů vyzvala vládu, aby od ledna regulovala ceny energií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Asociace krajů (AK) vyzvala vládu, aby regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Vláda by to měla udělat od začátku roku 2023, řekl novinářům jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Vláda by měla určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Je to řešení pro školy, nemocnice i domovy seniorů, řekl Kuba. Vláda by měla směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách ČEZ. Podle Kuby to limituje to, že vládní kroky v energetické krizi zatím nejsou rychlejší. Vláda by měla na opatření použít peníze ze sektorové daně nebo tím, že by zdanila každou vyrobenou megawatthodinu, řekl Kuba. Všechny návrhy AK označil Kuba za přechodná řešení.

"Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň," řekl Kuba. Návrhy, na nichž se shodla Asociace krajů, nebudou podle Kuby "dramaticky finančně zatěžující."

Opatření, jež AK navrhla, by měla zabránit tomu, aby kolabovaly české firmy a aby vznikla velká nezaměstnanost. Stát by měl podle Kuby řešit situaci domácností, veřejného sektoru a firem. "Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla od tarifu, který byl zvolen, přejít od začátku roku k regulované ceně. Nikdo nebude platit víc, než by měla vláda definovat, kolik koncový zákazník zaplatí. Nemuseli bychom dotovat domácnosti, které mají ceny elektřiny pod tou (regulovanou) cenou, dotace by nesměrovala všude. Musí se to udělat u elektřiny i plynu. Dotovalo by se prvních 75 procent obvyklé spotřeby v tom domě," řekl Kuba. Dotace by nešla na rekreační objekty, dodal.

Jako řešení pro veřejný sektor navrhla AK, aby vláda určila státního obchodníka s energií. Měl by zákonem uloženo, že může nakoupit a že firmy mu musí prodat deset patnáct procent své produkce. Pomohlo by to podle Kuby školám, nemocnicím, domovům pro seniory, naopak podpora by nešla bazénům.

Další návrh je evropský. Kuba zmínil Španělsko a Portugalsko, které si definovaly nejvyšší přijatelnou cenu plynu a vše, co je nad ní, dotuje. Toto řešení by měla přijmout podle AK celá Evropa nebo Německo. "Je to systém, který je velmi funkční, a dopad na zákazníka je minimální," řekl Kuba.

Téměř všechny kraje jsou v situaci, v níž meziročně zaplatí za elektřinu mnohonásobně více než letos, a to v řádech stovek milionů korun. Ministr Jozef Síkela (za STAN) připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné získat jiný než takzvaný spotový produkt, u kterého se platba odvíjí od aktuální ceny na burze. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši.

reklama