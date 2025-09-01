Asociace: Nákup surovin z USA je špatný signál pro klimatickou politiku EU
Právě dohoda o dovozu energetických surovin ze Spojených států se asociaci nelíbí. Upozornila, že drtivou většinu dovozu by měl tvořit plyn a ropa, naopak jaderné technologie budou v menšině. Podle asociace je otázkou, jak plán tak vysokých dovozů půjde dohromady s dosavadními unijními plány v dekarbonizaci. V této souvislosti připomněla například data z výzkumů, podle nichž je dovoz amerického LNG přes oceán ekologicky náročnější než spalování tuzemského uhlí.
Mezi další negativa dohody asociace zařadila hrozbu závislosti na jednom dodavateli, a to v době, kdy se Evropa teprve zbavuje závislosti na Rusku.
Zástupci AMO také nesouhlasí s argumentací některých představitelů EU, že jde o plán pouze pro nadcházející tři roky, přičemž unijní dekarbonizační cíle jsou mnohem delší. Podle asociace jde o alibismus.
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání. Definitivně obě strany dohody stvrdily před týdnem.
