Asociace: Nákup surovin z USA je špatný signál pro klimatickou politiku EU

1.9.2025 00:55 | PRAHA (ČTK)
Nákup amerických energetických komodit, který v celní dohodě slibuje EU, je mizerným signálem pro evropskou klimatickou politiku. Unie by v takovém případě musela téměř ztrojnásobit svůj dosavadní import, a to zejména plynu a ropy. To by mohlo být v rozporu s dekarbonizačními prioritami EU, navíc jde v praxi o nereálný plán. Při setkání s novináři to minulý týden uvedli zástupci Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).
 
Spojené státy a Evropská unie předminulý týden uzavřely rámcovou obchodní smlouvu, která zahrnuje zejména 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. EU se zároveň zavázala k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu Kč) do roku 2028.

Právě dohoda o dovozu energetických surovin ze Spojených států se asociaci nelíbí. Upozornila, že drtivou většinu dovozu by měl tvořit plyn a ropa, naopak jaderné technologie budou v menšině. Podle asociace je otázkou, jak plán tak vysokých dovozů půjde dohromady s dosavadními unijními plány v dekarbonizaci. V této souvislosti připomněla například data z výzkumů, podle nichž je dovoz amerického LNG přes oceán ekologicky náročnější než spalování tuzemského uhlí.

Mezi další negativa dohody asociace zařadila hrozbu závislosti na jednom dodavateli, a to v době, kdy se Evropa teprve zbavuje závislosti na Rusku.

Zástupci AMO také nesouhlasí s argumentací některých představitelů EU, že jde o plán pouze pro nadcházející tři roky, přičemž unijní dekarbonizační cíle jsou mnohem delší. Podle asociace jde o alibismus.

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání. Definitivně obě strany dohody stvrdily před týdnem.

