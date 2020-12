Attenborough namluvil komentář k nové sérii z bezpečí domova

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Steve Bowbrick / Flickr.com Každá z epizod se točí kolem jednoho vlivu na pozemské ekosystémy - slunce, oceánů, sopek, počasí a samozřejmě lidí. Podobně jako předchozí série i v tomto dokumentárním cyklu Attenborough hovoří o klimatické krizi a lidem ukazuje, jak mohou pomoci či naopak s čím přestat.

Britský přírodovědec sir David Attenborough, známý především z televizních přírodovědných dokumentů, letos ani přes pandemii covidu-19 nezahálel. Čtyřiadevadesátiletý popularizátor oboru z bezpečí domova namluvil komentář k nové dokumentární sérii stanic BBC a Discovery - Perfect Planet (Dokonalá planeta), která se k divákům dostane na začátku ledna 2021, píše agentura AP.

Ani izolace legendárnímu milovníkovi přírody nezabránila, aby se kochal okolním světem. "Viděl jsem, jak život plyne skrze život v mé zahradě, a to v takových souvislostech a v takové intenzitě, jako snad nikdy předtím," řekl Attenborough. Svůj dům ve východním Londýně opustil během epidemie jenom dvakrát, a to kvůli návštěvě zubaře.

Nahrávání komentáře mimo studio si však vyžádalo určité úpravy Attenboroughovy jídelny, kde měl kvůli ozvěně na stěnách rozvěšené deky a peřiny. Čilý kontakt udržoval s producentem Alastairem Fothergillem, který mu radil ze zhruba 160 kilometrů vzdáleného Bristolu.

Těžké časy ale zažíval člen štábu, který Attenborougha nahrával ze zahrady. S příchodem zimy se sice uchýlil do jakési chýše, "v létě ale seděl na dešti a poslouchal, co říkám, a nahrával to," politoval zvukaře Attenborough.

Nová série, která by měla připomenout známé seriály Zázračná planeta a Modrá planeta, je opět oslavou Země a vysvětluje, proč je ideálním prostředím pro tolik různých druhů. Natáčela se v rozmezí čtyř let a šesti sopečných erupcí v 31 zemích a divákům ukáže například želví hnízda v písečných březích u ústí Amazonky, medvědy lovící lososy v Rusku nebo gibony pohupující se na větvích v pralesích jihovýchodní Asie.

Každá z epizod se točí kolem jednoho vlivu na pozemské ekosystémy - slunce, oceánů, sopek, počasí a samozřejmě lidí. Podobně jako předchozí série i v tomto dokumentárním cyklu Attenborough hovoří o klimatické krizi a lidem ukazuje, jak mohou pomoci či naopak s čím přestat.

"Důležité je nabídnout lidem řešení. Myslím si, že lidé jinak schovají hlavu do písku. Musíte jim říct, co můžou udělat, aby se věci obrátily k lepšímu," říká Fothergill, který s Attenboroughem dlouhodobě spolupracuje.

Perfect Planet se divákům představí na britské stanici BBC One a kanadské BBC Earth 3. ledna 2021.

