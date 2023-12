Audit: Temelín i Dukovany plní mezinárodní normy pro ochrany životního prostředí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany splňují mezinárodní normy pro ochranu životního prostředí. Vyplývá to z auditu mezinárodní společnosti Det Norske Veritas. Ekologický certifikát pro řízení ochrany životního prostředí drží temelínská elektrárna nepřetržitě od roku 2004, Dukovany od roku 2001. Auditoři plnění norem pravidelně prověřují, informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.

V Temelíně se auditoři zaměřili na systém ochrany životního prostředí. V praxi to znamenalo i to, jak ochranu životního prostředí elektrárna prakticky naplňuje v provozu, uvedl mluvčí. Auditoři kontrolovali, jak elektrárna nakládá s odpady nebo jak pracuje se surovou a odpadní vodou. "Audit potvrdil, že systém ochrany životního prostředí elektrárny je velmi vyspělý a efektivní. Díky tomu dokáže elektrárna v praxi zajistit provoz šetrný k životnímu prostředí," uvedl vedoucí týmu auditorů Zdeněk Grabmüller. Ekologický audit byl v elektrárně přibližně měsíc poté, co ji prověřovalo zhruba 20 mezinárodních odborníků ze Sdružení provozovatelů jaderných elektráren.

ČEZ ročně v Temelíně do ochrany životního prostředí investuje desítky milionů korun. "Jde o řadu projektů od zateplování budov přes vlastní úspory energií, vody nebo efektivitu provozu až třeba po horkovod do Českých Budějovic," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobil 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos zatím od začátku roku 14,5 TWh.

