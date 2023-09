Australan dostal pokutu za to, že se proháněl ve vlnách na surfu se svou krajtou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Australan, který zveřejnil videonahrávku, jak se prohání ve vlnách na surfu se svým hadem, dostal od úřadu pro ochranu přírody pokutu. Podle úřadu může těmto plazům vynášení na veřejnost přivodit stres a způsobit, že se začnou chovat nepředvídatelně, informoval zpravodajský server BBC News.

Higor Fiuza a jeho krajta kobercová se stali tento měsíc místními celebritami, když se začalo na internetu šířit video z jejich společného surfování. Na nahrávku byli ale upozorněni představitelé úřadu pro ochranu přírody ve státě Queensland, podle nichž muž svým chováním hada ohrozil a porušil povolení, které měl k jeho chovu.

"Hadi jsou očividně studenokrevní živočichové, a i když plazi umějí plavat, obecně se vodě vyhýbají," uvedl představitel úřadu Jonathan McDonald. Úřad rovněž upozornil na možnost ohrožení bezpečnosti dalších lidí i na to, že by had mohl rozšířit nemoci mezi místní faunu. Úřad proto vyměřil Fiuzovi pokutu 2322 australských dolarů (asi 34 000 Kč).

Muž tvrdí, že jeho krajta Shiva vodu miluje a byla s ním surfovat už nejméně desetkrát. "Vždycky jsem ji bral na pláž a jí se moc líbilo plavat ve vodě. Tak jsem se jednoho dne rozhodl, že ji vezmu s sebou na surf, a to si také zamilovala," řekl. "Když se jí něco nelíbí, začne většinou syčet, ale ve vodě nesyčí," dodal.

reklama