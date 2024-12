V ostravské zoo se zabydluje samec medvěda ušatého převezený ze zámku Konopiště Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V ostravské zoologické zahradě se od středy zabydluje samec medvěda ušatého převezený ze státního zámku Konopiště. V zahradě bude mít větší prostor než na zámku, půjde zhruba o hektarový lesní výběh. Zatím ale zvíře ještě pobývá v chovatelském zázemí expozice Čitván. Transport osmnáctiletého samce byl bez problémů a medvěd nemusel být uspán, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.Samec medvěda Jirka obýval zámecký příkop na Konopišti od roku 2011. Zvíře ale vlastnila zlínská zoo, od níž Národní památkový ústav (NPÚ) letos v srpnu dostal výpověď. Ředitel zlínské zoo Roman Horský dříve uvedl, že pobyt zvířete byl od začátku koncipován jako dočasný a jednání s NPÚ o přesunu medvěda z Konopiště začala loni. Důvodem bylo avizované ukončení chovu medvědů v zámeckých příkopech, které NPÚ oznámil na rok 2030. Přesun medvěda se připravoval několik měsíců. Vzhledem k tomu, že uspávání velkých šelem je rizikové, medvěd se učil nástup do transportní bedny. "Kolegové ze Zoo Zlín vyrobili cvičnou bednu, která byla s velkou pomocí pracovníků Národního památkového ústavu upevněna uvnitř zámecké ubikace medvěda. Další naprosto zásadní a nejtěžší krok byl na chovateli ze zámku, který intenzivně několik týdnů trénoval samce na nástup do cvičné bedny. Kvůli ročnímu období, kdy celková aktivita medvědů ušatých klesá, čelil nelehkému úkolu, se kterým si ovšem bravurně poradil," uvedla ostravská zooložka Pavla Slavíčková. Samec medvěda byl nakonec bez problémů převezen do Ostravy, kde byl vypuštěn do připraveného zázemí. Na nové prostory si nyní zvyká. Po třicetidenní karanténě by mohl být za příznivého počasí vypuštěn i do venkovního výběhu. "Venkovní výběh splňuje nejnáročnější kritéria, nabízí nejen obrovskou rozlohu, ale také dostatek přírodních úkrytů, odpočinkových míst, vodní plochu,“ řekl Horský. Postupem času se medvěd bude seznamovat také se skupinou hulmanů posvátných, kteří obývají výběh společně s medvědy, a se starším kastrovaným samcem medvěda ušatého. "Umístění medvěda Jiříka v novém prostředí v ostravské zoo vnímáme jako nejvhodnější krok, který zlepší kvalitu jeho života. Na rozdíl od zoologické zahrady v Ostravě jsou i přes veškerou péči věnovanou medvědovi na státním zámku Konopiště možnosti Národního památkové ústavu v tomto směru omezené,“ uvedl náměstek pro správu památkových objektů NPÚ Oldřich Pešek. Zoo Ostrava má s chovem medvědů ušatých dlouholeté zkušenosti, věnuje se mu od roku 1991. V minulosti obýval pár starý betonový výběh, v roce 2010 se přestěhoval do nově vybudovaného expozičně-chovatelského komplexu Čitván. Začátkem července musela zoo ze zdravotních důvodů nechat utratit starou samici a v zahradě tak zůstal jen samec. "V zoologických zahradách sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií žije aktuálně pouhých pět desítek zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních 12 měsíců proběhl jediný porod – samice v Zoo Dubaj přivedla na svět dvojčata. Dovoz mladého samce by mohl pomoci chovu těchto medvědů v lidské péči. Jakmile se dostane do správné tělesné kondice, a pokud se ho v budoucnu podaří dopárovat se samicí, mohli bychom se dočkat i mláďat,“ řekl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák. Medvědi žijí ještě v dalších objektech spravovaných památkovým ústavem. Jeden je na zámku Náchod, dva na hradu Točník a tři na hradu a zámku Český Krumlov. Benešov usiluje o zachování tradice chovu medvědů na zámku Konopiště, a to i přesto, že ji NPÚ chce ukončit. Podle města by měla vzniknout skupina pro mezirezortní vyjednávání mezi ministerstvem životního prostředí a NPÚ o dalších možnostech chovu medvědů. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Mládě luskouna krátkoocasého Connie z pražské zoo přešlo na pevnou stravu Olomoucká zoo vydala plemennou knihu vzácného siky vietnamského Zoo Brno odchovala kriticky ohrožené luňáky hnědé

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.