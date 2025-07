Sedm mladých puštíků bělavých ze Zoo Ostrava bude vypuštěno do přírody v Rakousku

Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava Kontrola puštíků bělavých.

Historicky nejvyšší počet mláďat v jedné snůšce, historicky nejvyšší počet jedinců poskytnutých pro vypuštění. Mimořádně úspěšná hnízdní sezóna u puštíků bělavých v ostravské zoo byla završena odvozem všech sedmi mladých jedinců do Rakouska, kde budou v rámci mezinárodního repatriačního projektu vypuštěni do volné přírody.Chovný pár puštíků bělavých, který v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava obývá voliéru v zázemí, letos úspěšně odchoval sedm mláďat. To je historicky nejvyšší počet v jedné snůšce.

Rozbor krve potvrdil, že všech sedm mladých puštíků jsou samci, a koordinátor Evropského ex situ programu rozhodl, že všichni budou vypuštěni do přírody.

„Místem jejich vysazení je Rakousko, kde od roku 2009 probíhá záchranný repatriační projekt Habichtskauz Wiederansiedelung. Jeho cílem je posílit divokou populaci této druhé největší sovy Evropy vypouštěním mladých jedinců odchovaných v zoologických zahradách a dalších chovatelských stanicích do volné přírody,“ popisuje Petr Vrána, vedoucí zoologického oddělení II. Ostravská zoo je do projektu zapojena od roku 2014 a bezplatně poskytla již více než třicet mladých puštíků. S letošním sedmerem, které bylo do Rakouska převezeno tento týden, je to už 38 sov tohoto druhu.

Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava Puštík bělavý v adaptační voliéře.

Pro vypouštění puštíků v Rakousku je vytipováno několik ekologicky cenných lokalit. Letos byly zvoleny dvě – Biosférická rezervace Vídeňský les (Biosphärenpark Wienerwald) a Grünau v Almtalu v Horních Rakousích.

„Tři z ostravských puštíků budou létat ve Vídeňském lese, zbývající čtyři pak v Grünau. Kromě nich budou v těchto oblastech vysazeni i další puštíci odchovaní v jiných chovných zařízeních, celkem asi 20 jedinců. Samotnému vypuštění předcházelo označení všech ptáků speciálními kroužky s mikročipem pro následný monitoring jejich pohybu ve volnosti. Nějaký čas ještě stráví v aklimatizačních voliérách a v prvních dnech po vypuštění budou dokrmováni,“ vysvětluje Petr Vrána.

Tento repatriační projekt je velmi úspěšný – přispívá k ochraně ohroženého druhu sovy, který na mnoha místech v Evropě vymizel, v Rakousku v polovině 20. století. Od začátku jeho realizace bylo do volné přírody vysazeno přes 540 mladých sov. Již dva roky od zahájení vypouštění bylo v oblasti zaznamenáno první hnízdění. V letošní sezóně zahnízdilo 14 párů, z nichž devět úspěšně vyvedlo 15 mláďat.

O projektu návratu puštíků bělavých do Vídeňského lesa i dalších repatriačních projektech, do kterých je Zoo Ostrava zapojena, pojednává 5. díl seriálu Na chvíli na Zemi, který se právě vysílá na Oneplay.

Foto | O. Smékal / Zoo Ostrava Volně žijící puštík ve Vídeňském lese.

V Zoo Ostrava mohou návštěvníci vidět puštíka bělavého v jedné z voliér na Cestě vody, kde aktuálně pobývá nově sestavený mladý pár. Zkušený chovný pár obývá voliéru v zázemí zoo.

Puštík bělavý (Strix uralensis) hnízdí v rozlehlých listnatých nebo smíšených lesích v oblasti euroasijské tajgy, hor střední Evropy a také v Číně. Jako tzv. glaciální relikt se vzácně vyskytuje i ve střední Evropě (poddruh Strix uralensis macroura).

V minulosti byla tato sova na mnohých místech Evropy přičiněním člověka vyhubena. Postupně se do středoevropské přírody díky přísné ochraně vrací. Pomáhá tomu i vypouštění přirozeně odchovaných jedinců ze zoologických zahrad a chovných stanic.

Od 80. let minulého století se opět vyskytuje i v Beskydech a postupně se rozšiřuje i do dalších oblastí u nás. Ornitologové odhadují, že na území České republiky je už okolo 100 párů.

