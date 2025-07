Liberecká zoo pěstuje saláty hydroponicky, inspiraci našla u studentky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Liberecká zoo začala s hydroponickým pěstováním salátů a bylinek, k čemuž není potřeba půda, ale stačí živný roztok. Vypěstované rostliny zahrada využije jako potravu pro chovaná zvířata. Inspiraci našla v doktorandské práci studentky architektury liberecké univerzity Terezy Nalezené."Na střeše univerzitní budovy úspěšně pěstovala saláty bez použití půdy ve snaze upozornit na potenciál střech průmyslových hal, skladů a supermarketů pro lokální pěstování potravin. Zoo Liberec se rozhodla tuto myšlenku následně převzít a přizpůsobit ji svým potřebám," uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová..

Od univerzity získala zoo po ukončeném výzkumu Nalezené dva hydroponické stojany se 400 pěstebními sloty, které umístila do návštěvnické části svého areálu. Konkrétně na louku za hlavní vchod do zoo a do Dětského koutku. Obě zařízení by mohla zahradě vyprodukovat až 500 salátů měsíčně, což by mohlo pokrýt skoro čtvrtinu toho, co pro zvířata potřebuje. "Ročně spotřebujeme více než 22.000 kusů různých druhů salátů pro krmení plazů, malých savců, primátů i kopytníků," uvedla zooložka a specialitka výživy Petra Bolechová.

Vlastní pěstování salátů má podle ředitele zahrady Davida Nejedla výhodu i v tom, že se mohou vyvarovat problémů u citlivých jedinců jako jsou třeba plazi. Ti jsou choulostiví na obsah dusitanů či dusičnanů a u průmyslově produkované zeleniny je riziko, že mohou tyto látky obsahovat ve větším množství. "Vlastní hydroponické pěstování, kde víme, jaké látky a v jakém množství do pěstebního systému přidáváme, je jistotou produkce krmivové základny i pro nejchoulostivější druhy zvířat," dodal Nejedlo.

Od hydroponického pěstování si slibuje nejen větší soběstačnost zahrady, ale také by mělo sloužit jako vzdělávací pomůcka a inspirace pro návštěvníky. "Jak lze inovativní technologie využít v praxi, a to nejen v péči o zvířata, ale i v širším městském kontextu," řekl ředitel zahrady.

Hydroponie představuje moderní způsob pěstování rostlin bez půdy, kdy kořeny čerpají živiny z vodního roztoku. Tento systém tak umožňuje pěstování na místech, kde by běžné zemědělství nebylo možné. Studentka v rámci své doktorandské práce úspěšně pěstovala zeleninu na střeše budovy E2 v areálu kampusu. Už dříve uvedla, že obsluha "střešní zahrádky" byla jednoduchá. Stačilo dvakrát týdně zkontrolovat vodu, pH a živiny.

Zoo Liberec se do alternativních způsobů zemědělství podle své mluvčí v minulosti již zapojila. "Ve své Jedlé zahradě spojila pěstování zeleniny s chovem ryb a prezentovala tím systém a myšlenky akvaponie. Oba tyto ekologické způsoby pěstování rostlin pak zahrada plánuje využít i v novém velkém pěstebním zázemí, které vznikne v Údolí ohrožené divočiny," dodala Tesařová.

